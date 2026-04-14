Salaire divisé par deux à l’OM : «Tu restes ou tu dégages», un ultimatum doit être lâché ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouveau président de l’OM, Stéphane Richard va devoir remettre de l’ordre au sein du club phocéen, notamment en ce qui concerne l’aspect économique. A Marseille, il y a certains salaires qui sont très importants et minent les finances de la formation. Pour l’OM, il faudrait tout faire pour diminuer ces dépenses.

Si la saison n'est pas encore terminée, on se demande d'ores et déjà qui sera encore à l'OM la saison prochaine. Cet été, de nombreux changements devraient avoir lieu à Marseille. Qui partira ? Qui restera ? Ce lundi, La Provence faisait un point sur le futur mercato estival du club phocéen. Il était alors notamment expliqué que Pierre-Emerick Aubameyang se voyait rester une saison de plus à l’OM, lui qui est sous contrat jusqu'en 2027.

Transfert de Balerdi - OM : La punchline lâchée sur RMC ! https://t.co/BRp8ZHSVjn — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Le problème d’Aubameyang, c’est son salaire par rapport à son âge » Pierre-Emerick Aubameyang n’auraient donc pas prévu de quitter l’OM. Mais voilà que son salaire au sein du club phocéen ferait débat alors qu'il émargerait à 350 000€ bruts par mois selon les révélations de L’Equipe. Au micro du Super Moscato Show sur RMC ce mardi, Eric Di Meco a notamment confié à propos du cas Aubameyang : « Aubameyang, j’aimerais le voir rester ou il vaut mieux qu’il s’en aille ? Le problème d’Aubameyang, c’est son salaire par rapport à son âge et par rapport à ce qu'il est capable de faire. (…) Là, il peut tout se passer, là tu peux faire la Ligue des Champions comme ne pas faire de Coupe d’Europe. Peut-être que Gouiri ça suffit et tu fais un pari sur un jeune joueur que tu vas amener en haut, un jeune joueur en devenir qui ne va pas te coûter aussi cher et qui va pouvoir enchainer les matchs ».