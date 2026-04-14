Salaire divisé par deux à l’OM : «Tu restes ou tu dégages», un ultimatum doit être lâché ?

Nouveau président de l’OM, Stéphane Richard va devoir remettre de l’ordre au sein du club phocéen, notamment en ce qui concerne l’aspect économique. A Marseille, il y a certains salaires qui sont très importants et minent les finances de la formation. Pour l’OM, il faudrait tout faire pour diminuer ces dépenses.
Si la saison n'est pas encore terminée, on se demande d'ores et déjà qui sera encore à l'OM la saison prochaine. Cet été, de nombreux changements devraient avoir lieu à Marseille. Qui partira ? Qui restera ? Ce lundi, La Provence faisait un point sur le futur mercato estival du club phocéen. Il était alors notamment expliqué que Pierre-Emerick Aubameyang se voyait rester une saison de plus à l’OM, lui qui est sous contrat jusqu'en 2027.
« Le problème d’Aubameyang, c’est son salaire par rapport à son âge »
Pierre-Emerick Aubameyang n’auraient donc pas prévu de quitter l’OM. Mais voilà que son salaire au sein du club phocéen ferait débat alors qu'il émargerait à 350 000€ bruts par mois selon les révélations de L’Equipe. Au micro du Super Moscato Show sur RMC ce mardi, Eric Di Meco a notamment confié à propos du cas Aubameyang : « Aubameyang, j’aimerais le voir rester ou il vaut mieux qu’il s’en aille ? Le problème d’Aubameyang, c’est son salaire par rapport à son âge et par rapport à ce qu'il est capable de faire. (…) Là, il peut tout se passer, là tu peux faire la Ligue des Champions comme ne pas faire de Coupe d’Europe. Peut-être que Gouiri ça suffit et tu fais un pari sur un jeune joueur que tu vas amener en haut, un jeune joueur en devenir qui ne va pas te coûter aussi cher et qui va pouvoir enchainer les matchs ».
« Aubameyang, tu lui dis « c’est la moitié tu restes ou tu dégages ? » »
A la place de l’OM, Vincent Moscato n’hésiterait lui pas à se montrer ferme et clair face à Pierre-Emerick Aubameyang. « Aubameyang, tu lui dis « c’est la moitié tu restes ou tu dégages ? » Voilà c’est tout », a-t-il ainsi dit. Le club phocéen suivra-t-il ces conseils ? Aubameyang se montrera-t-il aussi enclin à revoir ses émoluments à la baisse ?