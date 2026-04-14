OM : Stéphane Richard déjà incité à imiter le PSG, «inspirez-vous de ce qui marche»

Quelques jours après son intronisation en tant que président, Stéphane Richard s’est confié auprès de RTL, expliquant notamment, selon lui, la chose dont a absolument besoin l’OM actuellement. En ce sens et en réaction à ses propos, un consultant l’a invité à s’inspirer de ce qui était fait au PSG ces dernières années.
Pour sa première interview en tant que président de l’OM, bien qu’il ne prendra officiellement ses fonctions qu’à partir du 2 juillet prochain, Stéphane Richard s’est permis un petit tacle envoyé à son prédécesseur, Pablo Longoria. Au moment d’être interrogé sur la politique sportive du club l’été prochain par RTL, l’ancien PDG d’Orange a pointé du doigt la trop grande instabilité au sein de l’effectif ces dernières années.
Le PSG, un exemple à suivre pour l’OM ?
« Il y a eu trop d'instabilité dans ce club dans ces dernières années, entre les entraîneurs et même d'ailleurs l'effectif de l'équipe elle-même. Vous savez, le foot, c'est quand même un sport collectif. C'est certes fait de très grandes individualités, mais c'est un jeu collectif. C'est quand même très compliqué de faire bien jouer une équipe quand on a un tiers ou la moitié de l'effectif qui change chaque année. C'est même impossible. Moi, je pense que la première chose dont ce club a besoin, c'est une certaine stabilité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement, bien entendu », a déclaré Stéphane Richard.
« Même si c’est les meilleurs ennemis du monde, inspirez-vous de ce qui marche »
Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Jérôme Alonzo a réagi à ces propos du président de l’OM, estimant qu’il serait bien avisé de s’inspirer de ce qui est fait au PSG : « Qu’est-ce qu’il se passe depuis trois ans au PSG ? Tu as un coach qui coach, un président qui préside, un directeur sportif qui est directeur sportif et des joueurs qui jouent. Mais les mêmes joueurs quasiment depuis trois ans. Donc forcément, même si c’est les meilleurs ennemis du monde, inspirez-vous de ce qui marche. Et s’inspirer de ce qui marche dans le sport de haut niveau aujourd’hui, en tout cas dans le football, c'est d'avoir une base de joueurs, d’avoir des gens qui bossent à leur poste respectif et je pense que le président Richard, c’est ce qu'il veut instaurer. »