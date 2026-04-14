OM : Stéphane Richard déjà incité à imiter le PSG, «inspirez-vous de ce qui marche»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques jours après son intronisation en tant que président, Stéphane Richard s’est confié auprès de RTL, expliquant notamment, selon lui, la chose dont a absolument besoin l’OM actuellement. En ce sens et en réaction à ses propos, un consultant l’a invité à s’inspirer de ce qui était fait au PSG ces dernières années.

Pour sa première interview en tant que président de l’OM, bien qu’il ne prendra officiellement ses fonctions qu’à partir du 2 juillet prochain, Stéphane Richard s’est permis un petit tacle envoyé à son prédécesseur, Pablo Longoria. Au moment d’être interrogé sur la politique sportive du club l’été prochain par RTL, l’ancien PDG d’Orange a pointé du doigt la trop grande instabilité au sein de l’effectif ces dernières années.

Mercato - OM : L’avenir d’Habib Beye bouleversé par la prochaine signature ? https://t.co/MlS4n6GLGu — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Le PSG, un exemple à suivre pour l’OM ? « Il y a eu trop d'instabilité dans ce club dans ces dernières années, entre les entraîneurs et même d'ailleurs l'effectif de l'équipe elle-même. Vous savez, le foot, c'est quand même un sport collectif. C'est certes fait de très grandes individualités, mais c'est un jeu collectif. C'est quand même très compliqué de faire bien jouer une équipe quand on a un tiers ou la moitié de l'effectif qui change chaque année. C'est même impossible. Moi, je pense que la première chose dont ce club a besoin, c'est une certaine stabilité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement, bien entendu », a déclaré Stéphane Richard.