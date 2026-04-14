Le «gros problème» de l’OM dénoncé sur RMC, «le président va subir»

De sérieux changements sont en train de se produire à l’OM. Le club président a déjà présenté son nouveau président, Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions en juillet prochain. Seulement un gros problème de la formation marseillaise a été dénoncé sur RMC, et il devrait poser quelques soucis au successeur de Pablo Longoria.
Alors que la saison n’est pas encore terminée, l’OM opère déjà quelques changements en interne. Le club phocéen revoit son organigramme, et a déjà présenté son nouveau président. Stéphane Richard prendra en effet ses fonctions en juillet prochain, et succédera donc à Alban Juster, qui tenait les rênes de l’équipe marseillaise provisoirement après le départ de Pablo Longoria. Sur RMC, on a toutefois tenu à mettre en garde le nouveau boss olympien contre un problème assez conséquent.
«Tu as un train de vie qui sera trop élevé»
« J’ai l’impression que le nouveau président va subir la situation. D’abord par rapport aux finances du club qui sont problématiques et puis d’une éventuelle qualification ou non à la Ligue des champions. Le gros problème dans ces moments-là, c’est que ceux que tu veux garder vont vouloir partir, et ceux que tu veux faire partir c’est ceux qui ont des gros salaires et qui ne vont jamais partir. Tu me parles d’Hojbjerg, sauf qu’il faut mettre en face le salaire et l’âge. Ça veut dire que, à un moment donné, tu as un train de vie qui sera trop élevé par rapport aux ambitions dans les futures compétitions et aux salaires qui ont été donnés. Avec l’ancienne direction, il y a eu beaucoup de paris qui ont été fait. Pour attirer certains joueurs, tu étais obligé de les surpayer au niveau des salaires » a d’abord expliqué Eric Di Meco dans le Super Moscato Show.
«Il y a eu beaucoup de paris qui ont été fait»
« On ne va pas faire du cas par cas, mais le président va subir. [...] Donc déjà, qu’ils prennent un directeur sportif. Ensuite il décidera s’il garde l’entraîneur ou non. Le problème du président, c’est qu’il ne vient pas du football. Donc il va être obligé de s’appuyer sur quelqu’un. Ce quelqu’un, il faut qu’il soit compétent et pas que ce soit un aventurier. Et peut-être quelqu’un qui est conscient du problème du club, notamment financier. Il ne faut pas tromper sur lui » a ensuite ajouté l’ancien défenseur de l’OM. Stéphane Richard est prévenu.