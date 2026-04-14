Le «gros problème» de l’OM dénoncé sur RMC, «le président va subir»

Pierrick Levallet

De sérieux changements sont en train de se produire à l’OM. Le club président a déjà présenté son nouveau président, Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions en juillet prochain. Seulement un gros problème de la formation marseillaise a été dénoncé sur RMC, et il devrait poser quelques soucis au successeur de Pablo Longoria.

Alors que la saison n’est pas encore terminée, l’OM opère déjà quelques changements en interne. Le club phocéen revoit son organigramme, et a déjà présenté son nouveau président. Stéphane Richard prendra en effet ses fonctions en juillet prochain, et succédera donc à Alban Juster, qui tenait les rênes de l’équipe marseillaise provisoirement après le départ de Pablo Longoria. Sur RMC, on a toutefois tenu à mettre en garde le nouveau boss olympien contre un problème assez conséquent.

Leonardo directeur sportif de l’OM ? Un journaliste en a parlé avec lui et donne sa réponse ! https://t.co/Zrd3q6cD4I — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

«Tu as un train de vie qui sera trop élevé» « J’ai l’impression que le nouveau président va subir la situation. D’abord par rapport aux finances du club qui sont problématiques et puis d’une éventuelle qualification ou non à la Ligue des champions. Le gros problème dans ces moments-là, c’est que ceux que tu veux garder vont vouloir partir, et ceux que tu veux faire partir c’est ceux qui ont des gros salaires et qui ne vont jamais partir. Tu me parles d’Hojbjerg, sauf qu’il faut mettre en face le salaire et l’âge. Ça veut dire que, à un moment donné, tu as un train de vie qui sera trop élevé par rapport aux ambitions dans les futures compétitions et aux salaires qui ont été donnés. Avec l’ancienne direction, il y a eu beaucoup de paris qui ont été fait. Pour attirer certains joueurs, tu étais obligé de les surpayer au niveau des salaires » a d’abord expliqué Eric Di Meco dans le Super Moscato Show.