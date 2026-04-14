Mercato - OM : Un gros transfert de l'été confirmé à l'étranger ?

Axel Cornic

Le mercato estival approche à grands pas et il promet d’être explosif pour l’Olympique de Marseille. Les changements pourraient être nombreux au sein du club phocéen, avec notamment quelques transferts importants. Et une qualification manquée en Ligue des Champions pourrait même accentuer le phénomène, avec un premier candidat au départ qui semble se préciser.

L’été 2026 pourrait bien être crucial pour l’avenir de l’OM. Avec un nouveau président et bientôt un nouveau directeur sportif, Marseille pourrait faire peau neuve en vue de la saison prochaine. Car l’effectif actuel devrait beaucoup changer et au fil des jours, la liste des possibles partants se fait de plus en plus longue.

OM - Nouveau directeur sportif : Le profil idéal déjà au club ? https://t.co/kB6ZEJmoQu — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Balerdi, le moment est venu de partir ? On a récemment appris que l’OM ne devrait pas lever les options d’achat de Benjamin Pavard et d’Arthur Vermeeren, prêtés respectivement par l’Inter et par le RB Leipzig. Une économie d’au moins 35M€, qui pourrait permettre aux Marseillais d’investir dans d’autres dossiers importants. Ce n’est pas tout, puisque Foot Mercato a également révélé qu’un accord de principe aurait été trouvé pour le départ de Leonardo Balerdi, ancien capitaine marseillais. Au club depuis 2021 et son arrivée du Borussia Dortmund, il est devenu la première cible des critiques du côté du stade Vélodrome.