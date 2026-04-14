OM - Nouveau directeur sportif : La raison qui va empêcher l’arrivée du profil «parfait» ?

Pierrick Levallet

Après avoir présenté son nouveau président Stéphane Richard il y a quelques jours, l’OM doit se trouver un nouveau directeur sportif. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours pour prendre la succession de Medhi Benatia. Une raison en particulier pourrait toutefois empêcher l’arrivée d’un profil jugé idéal pour l’équipe marseillaise.

Il y a quelques jours, l’OM a présenté son nouveau président. C’est en effet Stéphane Richard qui prendra les rênes du club phocéen à partir de juillet prochain. L’ancien patron d’Orange succédera ainsi à Alban Juster, qui occupait la fonction temporairement après le départ de Pablo Longoria. Mais le travail des Olympiens ne s'arrête pas là. Désormais, la direction marseillaise doit se pencher sur un autre dossier.

Succession de Medhi Benatia à l’OM : Ce profil qui fait craquer Daniel Riolo, «non, pitié pas lui» https://t.co/gYTjkQ9Gkl — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

L'OM s'active pour son nouveau directeur sportif L’OM doit en effet se trouver un nouveau directeur sportif. Medhi Benatia quittera son poste à l’issue de la saison. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués ces derniers jours. Un profil idéal a notamment été identifié pour les pensionnaires de la Ligue 1. Mais une raison en particulier pourrait empêcher l’arrivée de ce dernier au sein de la direction marseillaise.