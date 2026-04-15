Stéphane Richard nommé président : Quelle doit être sa première priorité à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Président intérimaire de l’OM, Alban Juster n’allait pas rester à cette position. Un nouveau patron était donc recherché par Frank McCourt. Une quête qui a alors mené le club phocéen à Stéphan Richard. Anciennement à la tête du groupe Orange, il va désormais être aux manettes à Marseille. Stéphane Richard a d’ailleurs du pain sur la planche à l’OM. Mais quelle doit être sa priorité ?

L’OM va prochainement repartir sur un nouveau cycle. En effet, Frank McCourt a dû revoir complètement l’organigramme du club phocéen en partant de tout en haut, à savoir du poste de président. En effet, il y a quelques semaines, Pablo Longoria quittait ses fonctions et Alban Juster assurait l’intérim. Les recherches avaient donc été lancées pour trouver le nouveau président de l’OM et celles-ci ont alors abouti sur la nomination de Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain.

Mercato - OM : Son salaire est un problème, il faut faire partir ce buteur ? https://t.co/1VCg5jN0Y6 — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Stéphane Richard s’active déjà pour l’OM Il n'empêche que Stéphane Richard est déjà au travail pour faire remettre à nouveau l’OM sur le devant de la scène. C’est ainsi que ce mardi, il a accordé une interview à RTL au cours de laquelle il a notamment confié : « Il y a une période de transition durant laquelle je n’ai pas le mandat social, mais cela ne veut pas dire que je ne serai pas impliqué dans la vie du club. (…) Il n’y a pas de serrage de vis. Je pense qu’il y a eu trop d’instabilité dans ce club ces dernières années, entre les joueurs et les entraîneurs. Le foot reste un jeu collectif et il est compliqué de bien jouer, voire impossible, s’il y a autant de changements chaque année. Il faut d’abord de la stabilité ».