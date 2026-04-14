Roberto De Zerbi a quitté l’OM : Le nouveau tacle des mois après son départ

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024, Roberto De Zerbi s’était engagé pour trois ans avec l'OM dans le cadre d’un projet qu’il devait incarner, avec Pablo Longoria et Medhi Benatia. Finalement, le technicien italien, qui depuis a rebondi à Tottenham, a décidé de partir au début du mois de février dernier, un choix qui a encore du mal à passer.

Le 11 février dernier, l’OM officialisait dans un communiqué le départ de Roberto De Zerbi d’un « commun accord », rapidement suivi par celui de Pablo Longoria. Déjà marqué par l’élimination en Ligue des champions, le technicien italien a pris la décision de partir après l’humiliation au Parc des Princes face au PSG (5-0), lui qui devait pourtant incarner le projet du club pendant au moins trois ans.

Mercato - OM : «Un départ programmé» à Marseille, le nom de ce joueur donné sur RMC https://t.co/uliZb8rFOT — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« C’est un énorme gâchis que De Zerbi soit parti » Deux mois après son départ, Marion Bartoli a encore du mal à digérer le choix de Roberto De Zerbi. « Je suis assez énervée par la situation. Je trouve que l'OM s’est mis dans cette situation un peu tout seul. On ne va pas refaire toute la saison mais d'un côté je trouve que c’est un énorme gâchis que De Zerbi soit parti », a-t-elle déclaré ce mardi dans le Super Moscato Show sur RMC.