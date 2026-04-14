Roberto De Zerbi a quitté l’OM : Le nouveau tacle des mois après son départ

Arrivé à l’été 2024, Roberto De Zerbi s’était engagé pour trois ans avec l'OM dans le cadre d’un projet qu’il devait incarner, avec Pablo Longoria et Medhi Benatia. Finalement, le technicien italien, qui depuis a rebondi à Tottenham, a décidé de partir au début du mois de février dernier, un choix qui a encore du mal à passer.
Le 11 février dernier, l’OM officialisait dans un communiqué le départ de Roberto De Zerbi d’un « commun accord », rapidement suivi par celui de Pablo Longoria. Déjà marqué par l’élimination en Ligue des champions, le technicien italien a pris la décision de partir après l’humiliation au Parc des Princes face au PSG (5-0), lui qui devait pourtant incarner le projet du club pendant au moins trois ans.
« C’est un énorme gâchis que De Zerbi soit parti »
Deux mois après son départ, Marion Bartoli a encore du mal à digérer le choix de Roberto De Zerbi. « Je suis assez énervée par la situation. Je trouve que l'OM s’est mis dans cette situation un peu tout seul. On ne va pas refaire toute la saison mais d'un côté je trouve que c’est un énorme gâchis que De Zerbi soit parti », a-t-elle déclaré ce mardi dans le Super Moscato Show sur RMC.
« Tu quittes le navire alors que tu étais venu pour un projet de trois ans »
« Tu quittes le navire alors que tu étais venu pour un projet de trois ans, tu avais annoncé que tu faisais un recrutement de trois ans pour aller signer derrière à Tottenham qui est 18ème de Premier League, qui va peut-être redescendre. Tu essayes de trouver un entraîneur, on n’est même pas sûr que le nouveau directeur sportif va garder l’entraîneur donc tu continues à faire des changements », a ajouté Marion Bartoli. Après son départ de l’OM, Roberto De Zerbi a signé un contrat longue durée avec Tottenham, jusqu’en 2031. Dimanche, il a entamé sa nouvelle aventure par une défaite sur la pelouse de Sunderland (1-0). À six matchs de la fin du championnat, les Spurs sont actuellement 18èmes et plus que jamais menacés de descendre en Championship, eux qui comptent deux points de retard sur West Ham, 17e.