Transfert de Mason Greenwood : L’OM tient déjà son remplaçant, c’est 15M€ !

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2024, Mason Greenwood est rapidement devenu la star principale de l’attaque de l’Olympique de Marseille. Mais ça pourrait bien ne pas durer, puisque de plus en plus de spéculations fusent autour de son avenir et surtout de son éventuel départ, qui pourrait être accéléré en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions.

Le visage de l’OM devrait une nouvelle fois changer lors de l’intersaison. Avec les doutes autour de l’avenir du projet, la liste des possibles partants devient de plus en plus longue. On y retrouve notamment plusieurs stars de l’effectif comme l’ancien capitaine Leonardo Balerdi, l’international français Benjamin Pavard, mais également la star Mason Greenwood.

OM - Nouveau directeur sportif : Le profil idéal déjà au club ? https://t.co/kB6ZEJmoQu — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Greenwood sur le départ ? L’ancien prodige de Manchester United est l’un des trois plus gros salaires du club (5,4M€), avec Pierre-Emile Højbjerg (6M€) ainsi qu’avec Geoffrey Kondogbia (5,4M€). Sans Ligue des Champions la saison prochaine, il devrait être l’un des premiers à partir et du côté de Marseille on a déjà flairé le très bon coup. Acheté pour 26M€ en juillet 2024, Greenwood est désormais évalué à près de 55M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Un tel transfert serait historique pour l’OM, dont la plus grosse vente reste le départ de Michy Batshuayi à Chelsea en 2017, pour 39M€.