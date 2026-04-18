OM : Jouer avec son fils en professionnel, Aubameyang dévoile son rêve «très fou» pour sa fin de carrière

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il fêtera ses 37 ans au mois de juin prochain, Pierre-Emerick Aubameyang ne pense encore à arrêter sa carrière, bien au contraire. Tant que son corps lui permet, l’international gabonais de l’OM veut continuer d’évoluer au plus haut niveau et aimerait même avoir l’opportunité de jouer avec son fils, âgé de 14 ans.

« Parce que je suis un fada. » Dans un entretien accordé à Maritima, Pierre-Emerick Aubameyang a expliqué son choix de revenir à l’OM l’été dernier. Un an après son départ, l’international gabonais (83 sélections, 40 buts) a été libéré par Al-Qadsiah et les dirigeants marseillais ont rapidement été mis au courant de sa situation.

Mercato - OM : Le nouveau président Stéphane Richard a déjà une idée en tête pour le remplaçant d'Habib Beye ? https://t.co/5LRK4AOPft — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

« Je suis quelqu’un qui ne me pose pas de limite » « Mon aventure à Al-Qadsiah s'est terminée du jour au lendemain, alors que j'avais pour objectif de rester là-bas. Et tout de suite, Marseille est venu prendre les infos, ils savaient que j'allais être libre. Ils savaient que je ne suis pas quelqu'un qui change de mentalité et qui reste focus. L'OM est venu vers moi et j'ai forcément accepté parce que mon premier passage reste extraordinaire », a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, l’attaquant âgé de 36 ans ne se voit pas encore raccrocher les crampons, poussé par un rêve : jouer avec son fils.