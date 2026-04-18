OM : Jouer avec son fils en professionnel, Aubameyang dévoile son rêve «très fou» pour sa fin de carrière

Bien qu’il fêtera ses 37 ans au mois de juin prochain, Pierre-Emerick Aubameyang ne pense encore à arrêter sa carrière, bien au contraire. Tant que son corps lui permet, l’international gabonais de l’OM veut continuer d’évoluer au plus haut niveau et aimerait même avoir l’opportunité de jouer avec son fils, âgé de 14 ans.
« Parce que je suis un fada. » Dans un entretien accordé à Maritima, Pierre-Emerick Aubameyang a expliqué son choix de revenir à l’OM l’été dernier. Un an après son départ, l’international gabonais (83 sélections, 40 buts) a été libéré par Al-Qadsiah et les dirigeants marseillais ont rapidement été mis au courant de sa situation.
« Je suis quelqu’un qui ne me pose pas de limite »
« Mon aventure à Al-Qadsiah s'est terminée du jour au lendemain, alors que j'avais pour objectif de rester là-bas. Et tout de suite, Marseille est venu prendre les infos, ils savaient que j'allais être libre. Ils savaient que je ne suis pas quelqu'un qui change de mentalité et qui reste focus. L'OM est venu vers moi et j'ai forcément accepté parce que mon premier passage reste extraordinaire », a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, l’attaquant âgé de 36 ans ne se voit pas encore raccrocher les crampons, poussé par un rêve : jouer avec son fils.
« Je me dis que rien n’est impossible »
« Bien sûr, je suis sous contrat donc... Comme je dis, je suis quelqu’un qui ne me pose pas de limite. Le jour où je vais dire que je ne veux plus aller m’entraîner, je ne pense pas qu’il va arriver, puisque de toute façon j’aime ça. Même en vacances, j’ai toujours le ballon dans le coffre. J’ai un rêve, mais très fou, c’est de jouer avec mon fils. Il a 14 ans aujourd’hui, ce serait incroyable, mais bon, je me dis que rien n’est impossible. Je vais me battre le plus longtemps possible, tant que mon corps répond bien. Mais surtout que je vois que je ne pèse pas pour une équipe, que je ne sois pas un poids plutôt qu’autre chose. J’irai de l’avant et je continuerai de donner mon maximum », a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang.