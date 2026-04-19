Il n’y aura pas de surprise pour la Coupe du monde 2026 : Antoine Griezmann «a tourné la page» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 35 ans, Antoine Griezmann continue de briller avec l'Atlético de Madrid. A cette période de la saison, il aurait déjà dû être en train de préparer la prochaine Coupe du monde avec l'Equipe de France. Mais sa retraite internationale en 2024 a surpris tout le monde et alors que certains pensaient le voir changer d'avis en vue de cette grande compétition, cela ne sera visiblement pas le cas.

Joueur incontournable de l'effectif de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a fait les beaux jours de l'Equipe de France pendant de nombreuses années également. L'attaquant français a disputé 137 matches sous le maillot des Bleus pour 44 buts mais à la surprise générale, il a annoncé son départ en 2024. Et la situation risque de ne pas changer...

Samuel Umtiti dévoile le détail complètement fou qui a confirmé le transfert d’Antoine Griezmann ! https://t.co/T3ztA4wco3 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Griezmann de retour chez les Bleus ? A l'approche de la Coupe du monde, la France apparaît comme l'une des équipes favorites pour un nouveau titre. Pour composer la meilleure des équipes possibles, certains imaginaient la possibilité de voir Antoine Griezmann revenir pour un dernier frisson. Alors que les rumeurs à ce sujet étaient de plus en plus fréquentes, il a lui-même été interrogé sur le sujet. « J’aurai mon maillot dans les tribunes avec mon fils, mais non, je leur souhaite le meilleur. Ce sont les favoris numéro un et je serais avec eux à fond » a-t-il répondu à Canal+ il y a quelques jours.