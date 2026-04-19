«Moi, je m’en fiche de Mbappé ou Vinicius» : En Espagne, on veut du changement au Real Madrid

Alexis Brunet

Avec son élimination en Ligue des champions, le Real Madrid se dirige tout droit vers une saison blanche, ce qui serait un énorme coup dur pour le club espagnol. Certains demandent donc que la Casa Blanca sorte le chéquier cet été, mais selon un journaliste, il faut surtout que les leaders comme Vinicius ou Mbappé retrouvent leur meilleur niveau.

Distancé de neuf points en Liga par le FC Barcelone (1er), le Real Madrid a peu de chances de remporter le titre. Les hommes d’Alvaro Arbeloa ont encore sept matchs pour inverser la tendance et ainsi éviter une saison blanche. En effet, il ne reste plus que le championnat aux partenaires de Kylian Mbappé, qui se sont fait successivement éliminer de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions.

Un malaise à la Kylian Mbappé au PSG ? https://t.co/bBNPSbK3Ju — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« S'ils continuent avec cette attitude, il faudra mettre d'autres joueurs » Pour de nombreux observateurs, le Real Madrid arrive en fin de cycle et il faudra beaucoup de changements cet été. On peut s’attendre donc à un mercato agressif de la part de la Casa Blanca, mais à en croire le journaliste José Luis Sanchez qui s’est exprimé pour El Chiringuito, le géant espagnol doit surtout retrouver des leaders forts. « Il faut cesser les débats entre les défenseurs de Vinicius et ceux de Mbappé. La réalité, c'est que le Real Madrid n'a gagné aucun titre depuis décembre 2024 et moi je me fiche de Mbappé ou Vinicius. Ce que je veux, c'est qu'ils soient à leur meilleur niveau. Vinicius n'est pas le meilleur Vinicius depuis le Ballon d'Or. Mbappé a eu des bons moments dans la saison mais il n'est pas le meilleur Mbappé non plus. Pareil pour Bellingham. Ce sont les premiers à devoir faire leur autocritique et s'ils continuent avec cette attitude, il faudra mettre d'autres joueurs. »