«Et les autres, ce sont de vrais tocards ?» : Le cas Esteban Lepaul crée des tensions sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison en Ligue 1, Esteban Lepaul ne devrait toutefois pas être convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Mais son cas a toutefois suscité un vif débat, y compris sur RMC, ce qui a agacé Christophe Dugarry.

Meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul a impressionné cette saison avec le Stade Rennais. A tel point que son nom circule dans les débats concernant une éventuelle place dans la liste des 26 joueurs que Didier Deschamps va convoquer pour la Coupe du monde. Mais Christophe Dugarry peine à comprendre cette discussion et s'agace même clairement de ce débat.

Dugarry pas du tout convaincu par Lepaul « Si Lepaul plaît à Zidane ? Je n’en sais rien du tout ! Je n’en sais rien du tout et pour moi la réponse c’est non. A la question, est-ce qu’il doit être sélectionné ? C’est non. Qu’il soit récompensé par une sélection avant ou plus tard, mais pour aller directement à la Coupe du Monde comme ça, non… Je ne crois pas. C’est un jeune garçon qui a montré toutes ses capacités, après tu vas à la Coupe du Monde, c’est une phase finale, tu dois avoir beaucoup plus de certitudes avec les gars que tu vas amener, sur un certain vécu… », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.