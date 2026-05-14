«Et les autres, ce sont de vrais tocards ?» : Le cas Esteban Lepaul crée des tensions sur RMC !

Auteur d'une magnifique saison en Ligue 1, Esteban Lepaul ne devrait toutefois pas être convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Mais son cas a toutefois suscité un vif débat, y compris sur RMC, ce qui a agacé Christophe Dugarry.
Meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul a impressionné cette saison avec le Stade Rennais. A tel point que son nom circule dans les débats concernant une éventuelle place dans la liste des 26 joueurs que Didier Deschamps va convoquer pour la Coupe du monde. Mais Christophe Dugarry peine à comprendre cette discussion et s'agace même clairement de ce débat.
Dugarry pas du tout convaincu par Lepaul
« Si Lepaul plaît à Zidane ? Je n’en sais rien du tout ! Je n’en sais rien du tout et pour moi la réponse c’est non. A la question, est-ce qu’il doit être sélectionné ? C’est non. Qu’il soit récompensé par une sélection avant ou plus tard, mais pour aller directement à la Coupe du Monde comme ça, non… Je ne crois pas. C’est un jeune garçon qui a montré toutes ses capacités, après tu vas à la Coupe du Monde, c’est une phase finale, tu dois avoir beaucoup plus de certitudes avec les gars que tu vas amener, sur un certain vécu… », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Ah, alors les autres c’est quoi ? Ce sont de vrais tocards ?»
« Donc non, pour moi il ne doit pas aller à la Coupe du Monde. Il doit être récompensé, je l’espère, rapidement pour lui avec une première sélection. Je lui souhaite. Je lui souhaite aussi de confirmer, mais non. Il n’est même pas nommé dans les meilleurs joueurs (aux trophées UNFP) et tu veux l’amener à la Coupe du Monde. On est plein de joueurs, d’observateurs à avoir des doutes… Si on n’a pas son profil en Equipe de France ? C’est quoi son profil… On a des joueurs de niveau Ballon d’Or et toi tu me parles de profil, qu’est-ce que tu me racontes… Dis moi le vrai profil de Lepaul alors… un vrai buteur ? Ah, alors les autres c’est quoi ? Ce sont de vrais tocards ? », ajoute Christophe Dugarry.