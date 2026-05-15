L'Italie ou le Real Madrid après le Mondial ? Didier Deschamps ne «s'interdit rien»...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid semble être proche de nommer José Mourinho comme futur entraîneur de l'équipe première alors que le nom de Didier Deschamps est revenu avec insistance dans la presse ces dernières semaines. Il se pourrait également que la Fédération italienne de football fasse le choix de miser sur la légende du foot français. Tout reste ouvert selon les propos du principal concerné.

Entre le 11 juin et le 19 juillet prochain, Didier Deschamps prendra part à sa quatrième et dernière Coupe du monde dans la peau du sélectionneur de l'équipe de France. DD est arrivé au bout de son aventure de quatorze années avec les Bleus et de son contrat avec la Fédération française de football prolongé après la finale perdue contre l'Argentine au Qatar à la fin de l'année 2022.

«Si des gens sont inquiets, je ne pars pas à la retraite (sourire)» La suite ? Le suspense reste entier et a été entretenu par le principal intéressé sur le plateau du Journal Télévisé de 20h sur TF1. « Ca a fait partie de ma vie pendant 14 ans d'affilée. Mais si des gens sont inquiets, je ne pars pas à la retraite (sourire). J'aurai une vie. Le plus important c'est la Coupe du monde, mais je ferai autre chose après. Je n'ai pas pris de décision, ce sera quelque chose de différent ».