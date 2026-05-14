«Tout le monde n’est pas capable de se mettre au service d’un autre» : Ce coureur qui va se sacrifier pour Paul Seixas sur le Tour de France !

L'édition 2026 de la Tour de France accueillera le jeune Paul Seixas qui déchaîne les passions depuis quelques mois. A seulement 19 ans, le jeune Français s'est déjà illustré de la meilleure des manières en tenant tête à Tadej Pogacar et en remportant ses premières victoires au niveau professionnel. Il vient d'officialiser sa participation à la plus grande course cycliste et l'un de ses coéquipiers semble prêt à tous les sacrifices.
Impressionnant au niveau junior déjà, Paul Seixas ne cesse de monter en puissance. Le coureur de 19 ans, membre de l'équipe Decathlon CMA CGM, va devenir le coureur le plus jeune à participer au Tour de France depuis près d'un siècle. Face à ses qualités évidentes, de nombreux observateurs sont prêts à dire qu'il a quelque chose à jouer dès cette année face à l'ogre Pogacar notamment. Le Suisse Stefan Bissegger, qui court dans la même équipe que lui, connaît déjà son rôle.
« Je n’aimerais pas être à la place de Seixas »
Malgré son jeune âge, Paul Seixas sera bien au départ du Tour de France, une course réservée à des coureurs un peu plus expérimentés d'habitude. Le Français enchaîne les exploits en 2026 et en France, sa cote de popularité grimpe en flèche. « Tout le monde voulait quelque chose de lui. Même le cuisinier du restaurant où nous avons mangé voulait une photo avec lui. C’est complètement fou. Je n’aimerais pas être à la place de Seixas. Ce ne serait pas une vie pour moi » confie d'abord Stefan Bissegger pour le média suisse Watson.
Paul Seixas sur le Tour de France, une équipe en mission
Lors du Tour de France cet été, Paul Seixas sera épaulé par 7 coéquipiers pour tenter d'aller au bout de cette épreuve mythique. Pour l'accompagner jusqu'à Paris, il pourra compter sur un coureur très expérimenté qui sera au service de son leader. « Ce sera essentiel pour qu’il ait l’espace nécessaire afin de bien rouler. Il faut le protéger de l’opinion publique et des intérêts qu’elle suscite, en dehors de la route. Seixas a déjà prouvé plusieurs fois cette saison qu’il en était capable. Mais pour battre Pogacar, il devrait encore franchir un cap. Il dispute quand même son premier grand Tour de trois semaines. Tout le monde n’est pas capable de se mettre au service d’un autre. Moi oui, c’est mon travail. Et je préfère jouer les équipiers pour quelqu’un qui peut monter sur le podium que pour quelqu’un qui vise seulement un top 10 » déclare Stefan Bissegger, champion d'Europe du contre-la-montre en 2022, présent avec Decathlon à Evian-les-Bains pour reconnaître avec Seixas la 16e étape du prochain Tour de France. Le Suisse de 27 ans, qui devrait sans surprise faire partie de l'équipe, fera tout pour porter Paul Seixas vers les sommets.