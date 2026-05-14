«Tout le monde n’est pas capable de se mettre au service d’un autre» : Ce coureur qui va se sacrifier pour Paul Seixas sur le Tour de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'édition 2026 de la Tour de France accueillera le jeune Paul Seixas qui déchaîne les passions depuis quelques mois. A seulement 19 ans, le jeune Français s'est déjà illustré de la meilleure des manières en tenant tête à Tadej Pogacar et en remportant ses premières victoires au niveau professionnel. Il vient d'officialiser sa participation à la plus grande course cycliste et l'un de ses coéquipiers semble prêt à tous les sacrifices.

Impressionnant au niveau junior déjà, Paul Seixas ne cesse de monter en puissance. Le coureur de 19 ans, membre de l'équipe Decathlon CMA CGM, va devenir le coureur le plus jeune à participer au Tour de France depuis près d'un siècle. Face à ses qualités évidentes, de nombreux observateurs sont prêts à dire qu'il a quelque chose à jouer dès cette année face à l'ogre Pogacar notamment. Le Suisse Stefan Bissegger, qui court dans la même équipe que lui, connaît déjà son rôle.

« Je n’aimerais pas être à la place de Seixas » Malgré son jeune âge, Paul Seixas sera bien au départ du Tour de France, une course réservée à des coureurs un peu plus expérimentés d'habitude. Le Français enchaîne les exploits en 2026 et en France, sa cote de popularité grimpe en flèche. « Tout le monde voulait quelque chose de lui. Même le cuisinier du restaurant où nous avons mangé voulait une photo avec lui. C’est complètement fou. Je n’aimerais pas être à la place de Seixas. Ce ne serait pas une vie pour moi » confie d'abord Stefan Bissegger pour le média suisse Watson.