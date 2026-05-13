Cyclisme : Le très beau geste de Victor Campenaerts envers un autre coureur

Alexandre Higounet

Actuellement sur le Tour d'Italie, où il est au service de son leader Jonas Vingegaard au sein de la Visma-Lease A Bike, Victor Campenaerts a délaissé quelques minutes ses fonctions au cours de la troisième étape, afin d'aider son ami Arnaud De Lie, sprinteur de l'équipe Lotto-Intermarché, en grande détresse dans la montée d'un col du fait d'une maladie gastrique. Un geste qui a touché.

Victor Campenaerts est un coureur très apprécié dans les pelotons. Fidèle lieutenant de Jonas Vingegaard, qu'il assiste actuellement au sein de l'équipe Visma-Lease A Bike dans sa conquête du maillot rose, le rouleur belge a fait une nouvelle démonstration de sa gentillesse dimanche dernier, à l'occasion de la troisième étape du Giro.

Campenaerts au secours de son pote Arnaud De Lie, pourtant d'une autre équipe Alors que le peloton était en train de gravir un col relativement facile, Arnaud De Lie, sprinteur belge de la formation Lotto-Intermarché, victime d'une maladie gastrique (il a abandonné depuis), peinait à garder le contact, en détresse physique. Voyant Arnaud De Lie en grande souffrance, Victor Campenaerts a abandonné quelques minutes son rôle d'équipier de Vingegaard pour porter assistance à son ami, pourtant dans une autre équipe, en se mettant devant lui pour l'abriter et en portant ses bidons pour l'alléger au maximum. Un geste qui a touché l'ensemble des observateurs sur le Giro.