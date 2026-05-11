Cyclisme - Mercato : Vingegaard vers Netcompany-Ineos ? Il répond

Alexandre Higounet

Depuis quelques semaines, l'hypothèse d'un départ de Jonas Vingegaard de l'équipe Visma-Lease A Bike est évoquée avec insistance, notamment en direction de la formation Ineos-Grenadiers, qui va voir sa capacité financière augmenter avec l'arrivée d'un nouveau gros sponsor, Netcompany. Interrogé sur le sujet en marge du Giro, Vingegaard a réagi.

Cela fait plusieurs semaines que l'hypothèse d'un départ à court-moyen terme de Jonas Vingegaard, qui est sous contrat avec Visma-Lease A Bike jusqu'à la fin de l'année 2027, est évoquée avec insistance, notamment en faveur de l'équipe Ineos-Grenadiers, qui veut reconstruire une très grosse équipe à l'avenir grâce à l'arrivée l'an prochain d'un nouveau très gros sponsor, Netcompany, qui boostera son budget.

« Ineos, ce serait l'équipe de rêve pour Jonas » L'ancien coureur et manager Bjarne Riis, compatriote de Vingegaard, avait par exemple particulièrement insisté sur le sujet : « Si Jonas a l'ambition de gagner le Tour, l'équipe UAE devrait retenir son attention. C'est le niveau requis. Je déteste le dire, mais actuellement, son équipe Visma-Lease A Bike n'est pas assez forte. Ineos, ce serait l'équipe de rêve pour Jonas. C'est la meilleure équipe qu'il puisse intégrer s'il veut rivaliser avec Tadej Pogačar. Je suis convaincu qu'ils pourraient bien s'associer. Visma ne sera pas ravi de l'entendre, mais c'est indéniable. Cette nouvelle équipe a les coureurs, les ressources et l'expérience nécessaires. Si Visma disposait des mêmes moyens financiers qu'Ineos est en train de développer, elle aurait pu concurrencer Pogačar. Mais ces dernières années, elle a surtout laissé partir des équipiers clés, essentiels pour Jonas ».