PSG - Équipe de France : Lucas Chevalier dans le flou, un autre gardien de Ligue 1 se tient prêt pour la Coupe du Monde !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déclassé dans la hiérarchie des gardiens au PSG et actuellement blessé, Lucas Chevalier est loin d’être assuré de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Une situation qui n’a pas échappée à Guillaume Restes, le portier de Toulouse, qui suivra l’annonce de la liste du sélectionneur de l'équipe de France avec attention.

Jeudi prochain, Didier Deschamps sera présent lors du journal de 20h de TF1, où il dévoilera la liste des joueurs convoqués afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. S’il ne devrait pas y avoir de grosses surprises, il y a tout de même quelques incertitudes, notamment concernant Lucas Chevalier, actuellement blessé et dont le dernier match remonte au mois de janvier dernier, lui qui a perdu sa place au PSG au profit de Matvey Safonov.

Guillaume Restes espère ne pas partir en vacances tout de suite Didier Deschamps l’avait tout de même convoqué lors de la dernière trêve internationale, mais le fera-t-il de nouveau pour la Coupe du monde ? Le doute est permis et d’autres gardiens se tiennent prêts, à l’image d’Hugo Lloris, qui serait ouvert à l’idée de faire son retour en équipe de France trois ans après avoir annoncé sa retraite internationale. Le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus n’est pas le seul, puisque Guillaume Restes suivra lui aussi avec attention l’annonce de la liste de Didier Deschamps.