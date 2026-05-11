PSG - Équipe de France : Lucas Chevalier dans le flou, un autre gardien de Ligue 1 se tient prêt pour la Coupe du Monde !

Déclassé dans la hiérarchie des gardiens au PSG et actuellement blessé, Lucas Chevalier est loin d’être assuré de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Une situation qui n’a pas échappée à Guillaume Restes, le portier de Toulouse, qui suivra l’annonce de la liste du sélectionneur de l'équipe de France avec attention.
Jeudi prochain, Didier Deschamps sera présent lors du journal de 20h de TF1, où il dévoilera la liste des joueurs convoqués afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. S’il ne devrait pas y avoir de grosses surprises, il y a tout de même quelques incertitudes, notamment concernant Lucas Chevalier, actuellement blessé et dont le dernier match remonte au mois de janvier dernier, lui qui a perdu sa place au PSG au profit de Matvey Safonov.
Guillaume Restes espère ne pas partir en vacances tout de suite
Didier Deschamps l’avait tout de même convoqué lors de la dernière trêve internationale, mais le fera-t-il de nouveau pour la Coupe du monde ? Le doute est permis et d’autres gardiens se tiennent prêts, à l’image d’Hugo Lloris, qui serait ouvert à l’idée de faire son retour en équipe de France trois ans après avoir annoncé sa retraite internationale. Le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus n’est pas le seul, puisque Guillaume Restes suivra lui aussi avec attention l’annonce de la liste de Didier Deschamps.
« Évidemment, je vais la suivre »
« (Sourire) Évidemment, je vais la suivre. Avec beaucoup d'humilité et de lucidité », a confié le gardien de Toulouse après la victoire de son équipe face à l’OL (2-1) dimanche soir, dans des propos relayés par L’Équipe. Relancé sur son avenir et s’il s’agissait de son dernier match au Stadium, Guillaume Restes a ajouté : « On verra. Il reste un match avant les vacances. Des choses peuvent arriver. Je n'espère pas les vacances... Mais on verra ce qui arrivera pendant le mercato. »