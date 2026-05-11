Cyclisme - Tour de France : La preuve que Seixas est prêt !

Alexandre Higounet

Alors qu'il va lancer sa préparation pour le Tour de France, qu'il disputera avec l'intention de jouer le classement général à fond, Paul Seixas semble avoir les idées claires sur ses perspectives et sur ses ambitions. En étant aussi solide sur ses appuis et ses intentions, le jeune leader de Décathlon CMA-CGM apporte la preuve qu'il est prêt pour l'échéance, aussi bien physiquement que mentalement.

Alors qu'il a officialisé en début de semaine dernière sa participation au prochain Tour de France, et ce alors qu'il n'est âgé que de 19 ans, Paul Seixas entame actuellement sa préparation pour juillet. A l'occasion d'une interview pour le Super Moscato Show sur RMC, le jeune prodige tricolore a évoqué plus en détail cette découverte de la Grande Boucle.

« Sur le Tour, je serai plus mesuré, plus calculateur, sachant que je n'ai jamais couru une telle distance » Et il en ressort un fait précis : le leader de l'équipe Décathlon-CMA CGM a une idée extrêmement claire de son plan de vol, de ses objectifs et de la marche qu'il va suivre pour essayer de les remplir. Seixas a ainsi affirmé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Cette fois-ci, la préparation sera différente, davantage axée sur le seuil. Sur les efforts longs, j'espère être encore meilleur. L'endurance, la capacité à répéter les efforts et à gérer les étapes seront déterminantes. Si je devais choisir, une place sur le podium me procurerait la plus grande satisfaction. Il faudra bien gérer ses efforts. Je serai plus mesuré, plus calculateur, sachant qu'il reste trois semaines et que je n'ai jamais couru une telle distance auparavant ».