«Ce n’est pas de l’ordre de l’impossible», du très lourd est annoncé pour Paul Seixas au Tour de France

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable attraction du cyclisme français en ce moment, Paul Seixas est un phénomène à 19 ans. Il y a quelques jours, sa participation à l'édition 2026 du Tour de France a été rendue officielle. Ses performances récentes l'ont propulsé à un très haut niveau dans la hiérarchie et certains le voient déjà briller cette année aux côtés notamment d'un certain Tadej Pogacar.

En pleine progression l'année dernière, Paul Seixas n'a pas mis longtemps avant de confirmer son potentiel au plus haut niveau en commençant l'année par sa première victoire au niveau professionnel. Le coureur français n'a pas cessé d'impressionner au fil des semaines, remportant le Tour du pays basque et la Flèche wallonne. Alors qu'une participation au Tour de France si jeune semblait compromise, elle a été rendue officielle : il sera bien dans le groupe de l'équipe Decathlon CMA CGM. Avec une victoire à l'arrivée ?

Paul Seixas au Tour de France, une vraie chance ? Véritable phénomène, Paul Seixas devrait devenir le plus jeune coureur au départ du Tour de France cet été à seulement 19 ans. Pour une course de ce genre, les jeunes coureurs ne sont généralement pas envoyés. Mais le niveau de Paul Seixas est si impressionnant qu'il semble avoir des chances de jouer l'un des premiers rôles. « On m’a déjà posé la question un bon nombre de fois. Je l’ai côtoyé en tant que concurrent. J’observe ce qui se passe et c’est assez inédit d’avoir un tel niveau de performance, aussi jeune. On se demande : où sera sa limite ? » réagit Guillaume Martin-Guyonnet, coureur français de la Groupama FDJ et meilleur Français du Tour de France en 2020, 2021 et 2024.