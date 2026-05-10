«Il peut être le meilleur du monde» : Paul Seixas a fait «peur» à Tadej Pogacar avant le Tour de France !

Pierrick Levallet

Et si le nouveau phénomène du cyclisme français se nommait Paul Seixas ? Le coureur de 19 ans a impressionné en tenant tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège il y a quelques jours. Celui de chez UAE Team Emirates-XRG a d’ailleurs avoué avoir été inquiété par son nouveau rival à quelques semaines du Tour de France 2026.

Le sport français tient peut-être son nouveau phénomène. Le football a Kylian Mbappé, le basket a Victor Wembanyama, le rugby a Louis Bielle-Biarrey et Antoine Dupont, et le cyclisme est en train de découvrir Paul Seixas. Du haut de ses 19 ans, le natif de Lyon s’est fait remarquer en tenant longtemps tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège avant de finalement s’incliner à quelques kilomètres de l’arrivée. Le coureur de UAE Team Emirates-XRG a toutefois avoué avoir été inquiété par le jeune Français à l’approche du Tour de France 2026.

«Il roule avec le coeur, sans se prendre la tête» « J'éprouvais de bonnes sensations en courant contre Paul. J'avais peur de me dire : "OK, il est dans ma roue, je vais finir par abandonner". Mais finalement, il m'a poussé plus loin. Il m'a donné un élan de motivation supplémentaire pour le futur. Je pense aussi que c'est un bon gars, qui est déjà très mature pour son âge. Il roule avec le coeur, sans se prendre la tête. J'étais heureux à la fin, d'avoir pu courir contre lui. Il a montré qu'il pouvait aussi être le meilleur du monde » a expliqué Tadej Pogacar au micro de RSI Sport et dans des propos rapportés par Cyclisme Actu.