Mercato : Un joueur de l’OM fait déjà les gros titres de la presse anglaise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté depuis le mois de janvier, Ethan Nwaneri est dans une situation difficile à l’OM, où il ne semble pas entrer dans les plans d’Habib Beye, qui l’a encore laissé sur le banc dimanche lors de la victoire face au Havre (0-1). Alors qu’il s’apprête à retourner à Arsenal, les Gunners pourraient s’en séparer définitivement cette fois-ci et plusieurs clubs seraient sur les rangs afin de le recruter.

Venu à l’OM en prêt afin d’avoir plus de temps de jeu que lors de la première partie de la saison à Arsenal, Ethan Nwaneri n’a pas trouvé ce qu’il était venu chercher. Très peu utilisé par Habib Beye, c’est depuis le banc de touche que le joueur âgé de 19 ans a assisté à la victoire de Marseille sur la pelouse du Havre (0-1) dimanche soir, lui qui n’avait déjà pas joué lors des deux matchs précédents, face à l’OGC Nice (1-1) et au FC Nantes (3-0).

Nwaneri vendu pour environ 40M€ cet été ? Prêté sans option d’achat, Ethan Nwaneri retournera à Arsenal une fois la saison arrivée à son terme, mais pourrait ne pas y rester. Comme indiqué par Caught Offside, les Gunners pourraient être tentés de réaliser une belle vente avec l’Anglais. En ce sens, une somme comprise entre 40 et 45M€ est évoquée. Et plusieurs clubs, à l’instar de Chelsea, du Borussia Dortmund, de la Juventus et de l’AC Milan seraient intéressés.