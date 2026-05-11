Transfert au PSG : Julian Alvarez s’est renseigné… et s’est fait recaler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son avenir à l’Atlético Madrid semble incertain, Julian Alvarez pourrait finir par rejoindre le PSG. L’attaquant âgé de 26 ans avait lui-même confirmé des discussions entre son agent et le club de la capitale avant de s’engager avec les Colchoneros à l’été 2024. Il aurait même pris des renseignements auprès d’un de ses compatriotes passé par Paris, mais la réponse aurait été négative.

Bien qu’il ait atteint pour la deuxième année consécutive la finale de la Ligue des champions, qui aura lieu le 30 mai prochain face à Arsenal à Budapest, le PSG pourrait apporter du sang neuf à son effectif la saison prochaine. En ce sens, un nom fait beaucoup parler dernièrement, celui de Julian Alvarez. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester City dans le cadre d’un transfert estimé à 75M€, l’international argentin (51 sélections, 14 buts) est annoncé sur le départ de l’Atlético Madrid.

Alvarez s’était renseigné sur le PSG en 2024 Un profil qui plairait énormément au PSG. La Cadena SER indiquait récemment que les Colchoneros s’attendraient à voir Julian Alvarez s’en aller cet été, lui qui serait également dans le viseur du FC Barcelone et d’Arsenal. Il faudra très certainement attendre que la Coupe du monde 2026 soit terminée afin que ce dossier évolue, alors que la cote de l’attaquant âgé de 26 ans pourrait encore plus monter selon ses performances lors du Mondial. Un dossier dans lequel le PSG serait donc bien présent, après avoir déjà essayé de le recruter avant qu’il ne rejoigne l’Atlético Madrid.