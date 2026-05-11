Transfert au PSG : Julian Alvarez s’est renseigné… et s’est fait recaler !

Alors que son avenir à l’Atlético Madrid semble incertain, Julian Alvarez pourrait finir par rejoindre le PSG. L’attaquant âgé de 26 ans avait lui-même confirmé des discussions entre son agent et le club de la capitale avant de s’engager avec les Colchoneros à l’été 2024. Il aurait même pris des renseignements auprès d’un de ses compatriotes passé par Paris, mais la réponse aurait été négative.
Bien qu’il ait atteint pour la deuxième année consécutive la finale de la Ligue des champions, qui aura lieu le 30 mai prochain face à Arsenal à Budapest, le PSG pourrait apporter du sang neuf à son effectif la saison prochaine. En ce sens, un nom fait beaucoup parler dernièrement, celui de Julian Alvarez. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester City dans le cadre d’un transfert estimé à 75M€, l’international argentin (51 sélections, 14 buts) est annoncé sur le départ de l’Atlético Madrid.
Alvarez s’était renseigné sur le PSG en 2024
Un profil qui plairait énormément au PSG. La Cadena SER indiquait récemment que les Colchoneros s’attendraient à voir Julian Alvarez s’en aller cet été, lui qui serait également dans le viseur du FC Barcelone et d’Arsenal. Il faudra très certainement attendre que la Coupe du monde 2026 soit terminée afin que ce dossier évolue, alors que la cote de l’attaquant âgé de 26 ans pourrait encore plus monter selon ses performances lors du Mondial. Un dossier dans lequel le PSG serait donc bien présent, après avoir déjà essayé de le recruter avant qu’il ne rejoigne l’Atlético Madrid.
« C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent »
Selon El Desmarque, cet été-là, Julian Alvarez aurait même contacté un de ses compatriotes passé par Paris afin de prendre des renseignements, mais la réponse aurait été négative. Il aurait alors renoncé à rejoindre le PSG, donnant sa préférence à l’Atlético Madrid. Une chose est sûre, les deux parties ont déjà été en contact, comme le confiait le principal intéressé auprès de France Football en novembre 2025 : « En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait. »