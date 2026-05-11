Grégory Lorenzi devait rejoindre un autre club que l'OM : «Il avait déjà signé, le contrat était prêt»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après y avoir passé les 10 dernières années, Grégory Lorenzi quittera le Stade Brestois en fin de saison et semble se rapprocher de plus en plus de l’OM, où il succéderait à Medhi Benatia. Le directeur sportif âgé de 42 ans semblait pourtant se diriger vers l’OGC Nice et Daniel Riolo s’attendait à le voir s’engager avec les Aiglons.

Dans un communiqué publié vendredi, le Stade Brestois a confirmé la tendance en officialisant le départ de Grégory Lorenzi à la fin de la saison. En poste depuis 2016, avec notamment un troisième place obtenue lors de l’exercice 2023-2024, le dirigeant âgé de 42 ans découvrira un nouveau club, lui qui aurait déjà trouvé un accord verbal avec l’OM afin de succéder à Medhi Benatia, d’après les informations de Foot Mercato.

Riolo surpris par le revirement dans le dossier Lorenzi « Lorsque j'ai pris la présidence du Stade Brestois en 2016, il m'a semblé évident de lui proposer de prendre la tête du secteur sportif, il avait les clés pour y arriver. Cette transition n'a pas été simple pour lui, il lui restait encore une année de contrat en tant que joueur. Mais il a accepté ce défi avec beaucoup d'humilité, d'abord comme coordinateur sportif, avant de devenir directeur sportif après avoir acquis l'expérience et les compétences nécessaires », a confié Denis Le Saint, président de Brest, dans le communiqué publié par le club. « Au nom de l'ensemble du Stade Brestois 29, nous lui adressons nos plus sincères remerciements et lui souhaitons pleine réussite pour la suite de sa carrière. Et comme on dit chez nous, Kenavo Greg. »