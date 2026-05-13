Le PSG va recevoir une proposition assez folle : «Ils peuvent demander 100M€ plus Doué et Hernandez»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En coulisses, le PSG prépare déjà son mercato estival, et Julian Alvarez pourrait bien être la grande priorité du club de la capitale. L'Atlético de Madrid ne serait pas d'ailleurs opposée à son départ, mais pas à n'importe quel prix puisque l'idée serait de récupérer une somme record.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, Julian Alvarez est le premier dossier chaud de l'été. Deux ans après son transfert en provenance de Manchester City, l'attaquant argentin pourrait quitter l'Atlético de Madrid cet été. Plusieurs clubs sont à l'affût à l'image du FC Barcelone qui a fait de la quête d'un avant-centre sa grande priorité de l'été, mais également du PSG. Luis Enrique adore le profil de Julian Alvarez qui a tout du numéro 9 mobile et technique dont il a besoin dans son système de jeu.

L'Atlético de Madrid va réclamer une folie au PSG ? Par conséquent, rien d'étonnant au fait que le PSG s'active pour recruter Julian Alvarez, déjà cité dans le viseur du club en 2024 avant qu'il ne choisisse de signer à l'Atlético de Madrid. Mais cette fois-ci, la donne pourrait changer à tel point que le journaliste espagnol José Antonio Martín Otín, dit Petón, assure que « c'est un joueur qui va être transféré au PSG ». Une petite bombe pour ce qui pourrait être « le plus gros transfert de la saison » selon le journaliste présent sur les antennes de La Cadena COPE. Le Chiringuito évoquait récemment un transfert à 150M€, ce qui serait la plus grosse vente de l'histoire de l'Atlético devant les 120M€ déboursés par le FC Barcelone pour Antoine Griezmann en 2019.