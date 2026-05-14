PSG - Transfert de Valverde : Manchester City relance tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG risque de se montrer actif sur le mercato. Plusieurs noms ont déjà été associés au club parisien. Parmi eux, celui de Federico Valverde. Le vice-capitaine du Real Madrid intéresserait le champion d’Europe en titre. Et si ces informations ont été démenties, la presse espagnole a annoncé ce jeudi que Manchester City s’est immiscé dans ce dossier.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Si pour le moment, le club parisien ainsi que ses dirigeants se concentrent essentiellement sur la fin de saison et la finale de la Ligue des Champions, ces derniers semblent déjà avoir identifié plusieurs pistes sur le marché. Si certains noms comme ceux de Maghnes Akliouche (AS Monaco), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Ayyoub Bouaddi (LOSC), ou encore de Mateus Fernandes (West Ham) ont été évoqués du côté du PSG, c’est également le cas de Federico Valverde (Real Madrid). Il y a quelques jours, El Chiringuito a annoncé un intérêt parisien à l’égard de l’Uruguayen.

Le PSG intéressé par Valverde ? « Paris a fait un premier pas pour évaluer la faisabilité de le signer cet été », a notamment indiqué le journaliste Marcos Benito sur l’émission. Cependant, ces révélations concernant un potentiel intérêt de la part du PSG pour le vice-capitaine du Real Madrid avait été rapidement démenties par RMC Sport. Le média français annonçait ainsi dans la foulée que l’international Uruguayen ne faisait pas partie des plans du club de la capitale pour cet été. Toutefois, cela ne veut pas dire que ce dossier est clos, loin de là.