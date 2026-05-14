PSG - Transfert de Valverde : Manchester City relance tout !

Cet été, le PSG risque de se montrer actif sur le mercato. Plusieurs noms ont déjà été associés au club parisien. Parmi eux, celui de Federico Valverde. Le vice-capitaine du Real Madrid intéresserait le champion d’Europe en titre. Et si ces informations ont été démenties, la presse espagnole a annoncé ce jeudi que Manchester City s’est immiscé dans ce dossier.
Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Si pour le moment, le club parisien ainsi que ses dirigeants se concentrent essentiellement sur la fin de saison et la finale de la Ligue des Champions, ces derniers semblent déjà avoir identifié plusieurs pistes sur le marché. Si certains noms comme ceux de Maghnes Akliouche (AS Monaco), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Ayyoub Bouaddi (LOSC), ou encore de Mateus Fernandes (West Ham) ont été évoqués du côté du PSG, c’est également le cas de Federico Valverde (Real Madrid). Il y a quelques jours, El Chiringuito a annoncé un intérêt parisien à l’égard de l’Uruguayen.
Le PSG intéressé par Valverde ?
« Paris a fait un premier pas pour évaluer la faisabilité de le signer cet été », a notamment indiqué le journaliste Marcos Benito sur l’émission. Cependant, ces révélations concernant un potentiel intérêt de la part du PSG pour le vice-capitaine du Real Madrid avait été rapidement démenties par RMC Sport. Le média français annonçait ainsi dans la foulée que l’international Uruguayen ne faisait pas partie des plans du club de la capitale pour cet été. Toutefois, cela ne veut pas dire que ce dossier est clos, loin de là.
Manchester City est bien dans le coup
Ce jeudi, AS indique que plusieurs clubs sont intéressés par Federico Valverde. Déjà intéressé par le numéro 8 madrilène l’été dernier, Manchester City serait de nouveau venu aux renseignements pour l’Uruguayen. Si pour le moment, le joueur de 27 ans ne souhaite pas quitter le Real Madrid, AS indique qu’une potentielle opération concernant Valverde pourrait coûter entre 100M€ et 120M€ aux clubs intéressés. Affaire à suivre.