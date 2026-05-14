PSG - Arsenal : Le retour d'un joueur blessé in extremis pour la finale de la Ligue des champions ?

Alexis Brunet

Le 30 mai, le PSG et Arsenal s’affronteront en finale de la Ligue des champions et chaque entraîneur espérera pouvoir compter sur l’ensemble de ses hommes. Cela semble mal parti pour Mikel Arteta qui a perdu Ben White dernièrement et qui doit faire actuellement sans Jurriën Timber. Toutefois, à en croire le coach espagnol, il y a une chance que le Néerlandais soit sur pied pour affronter Paris.

Après avoir remporté la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière, le PSG pourrait réaliser un improbable doublé. Cette année, les Parisiens ont encore une fois réussi à se hisser jusqu’en finale en s’imposant en demi-finale contre le Bayern Munich (6-5 au total). Les hommes de Luis Enrique affronteront Arsenal le 30 mai prochain à Budapest.

Arsenal pourrait récupérer Timber Pour cette finale, chaque entraîneur espère pouvoir compter sur un groupe au complet. Actuellement blessé, Jurriën Timber pourrait faire son grand retour pour la finale contre le PSG. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Mikel Arteta en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Cela a un peu progressé ces derniers jours, il se sent mieux. Nous allons essayer de le récupérer. C'est un joueur vraiment très important pour nous. Il fait tout ce qu'il peut pour aider l'équipe de toutes les manières possibles. Il y a une chance. Mais à quel point cette chance est grande, je ne peux pas vous le dire. Il va essayer de faire absolument tout ce qu'il peut pour concrétiser cette chance (...) et c'est le défi qui l’attend. »