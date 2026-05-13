L'OM bientôt exclu des coupes d'Europe ? Le terrible scénario redouté en interne !

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’OM disputera son dernier match de la saison à domicile, face au Stade Rennais. Le club phocéen espère qu’au coup de sifflet final il sera qualifié pour une coupe d’Europe, mais même si c’est le cas, un scénario pourrait gâcher les plans marseillais. En proie à de graves difficultés financières, les Olympiens pourraient être exclus de toute compétition européenne. Explications.

Dans quatre jours, la Ligue 1 rendra officiellement son verdict, lors de la dernière journée. On saura donc qui se maintiendra dans l’élite, mais surtout qui disputera une coupe d’Europe la saison prochaine. Si l’on sait pour le moment que le PSG et le RC Lens joueront la Ligue des champions, derrière rien n’est encore fait car quatre équipes se tiennent en cinq points.

L’OM va-t-il disputer une coupe d’Europe la saison prochaine ? Actuellement, l’OM se trouve à la sixième place de Ligue 1 et est donc qualifié pour la Ligue Conférence la saison prochaine. Toutefois, cela n’est pas encore assuré, car le club phocéen peut aussi remonter à la cinquième place en cas de grosse victoire contre le Stade Rennais lors de la dernière journée, mais il peut également descendre à la septième place s’il y a défaite et que l’AS Monaco s’impose de son côté contre Strasbourg.