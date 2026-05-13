Équipe de France : La liste de Deschamps pour la Coupe du monde relancée par RC Lens-PSG ?

Alexis Brunet

Ce mercredi soir, le RC Lens reçoit le PSG pour le compte d’un match reporté de la 29ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait bien sacrer les Parisiens officiellement, mais qui sera surtout scrutée de près par Didier Deschamps. De nombreux joueurs ayant des chances de disputer la Coupe du monde seront sur la pelouse et une blessure de l’un d’entre eux pourrait pousser DD à changer ses plans.

Le 11 avril dernier, le RC Lens devait recevoir le PSG sur sa pelouse pour un choc de Ligue 1. Finalement, la rencontre avait été reportée à la demande du club de la capitale, qui souhaitait préparer au mieux sa double confrontation face à Liverpool en quart de finale de Ligue des champions. Un choix qui s’est avéré payant, car l’équipe de Luis Enrique va disputer la finale de la C1 le 30 mai face à Arsenal.

Didier Deschamps sera très attentif à Lens-PSG Initialement prévue le 11 avril, la rencontre entre le RC Lens et le PSG aura finalement lieu ce mercredi soir. Face aux hommes de Pierre Sage, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé pourraient être officiellement sacrés champions de France, avant de potentiellement remporter également le titre européen. Selon les informations du Parisien, le match entre les Lensois et les Parisiens sera scruté de près par Didier Deschamps car plusieurs joueurs pouvant disputer la Coupe du monde seront sur la pelouse (Thauvin, Doué, Dembélé, Barcola, Zaïre-Emery…). Ainsi, une blessure de l’un d’entre eux pourrait forcer le sélectionneur à réagir très vite, car il annoncera sa liste pour le mondial jeudi soir lors du journal de 20H de TF1.