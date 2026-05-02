France-Brésil : «Je vais sortir de force», ce champion du monde 98 a craqué pendant la finale !

Le 12 juillet 1998, l'équipe de France a étrillé le Brésil en finale de la Coupe du Monde (3-0 au Stade de France). Et pourtant, Marcel Desailly a écopé d'un carton rouge à la 68ème minute de jeu. Interrogé ce samedi, l'ancien international tricolore a avoué qu'il avait explosé après son expulsion.
La Coupe du Monde 1998 a eu lieu en France. Et les Bleus d'Aimé Jacquet n'ont pas laissé passer cette occasion en or de décrocher une première étoile à domicile. Au terme d'une très belle épopée, les Tricolores ont écrasé le Brésil au Stade de France (3-0), et ce, le 12 juillet. Pourtant, la bande à Didier Deschamps a été réduite à 10 pendant plus de 20 minutes.
«Je vais être en dépression»
Alors que l'équipe de France menait 2-0 - et ce, grâce à un doublé de Zinedine Zidane - Marcel Desailly a écopé d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Alors que l'arbitre de la rencontre a dégainé un carton rouge, le défenseur central des Bleus a dû quitter la pelouse du Stade de France, et rester dans une salle sans télévision, et surtout loin de ses coéquipiers. Ce qui l'avait fait craquer à l'époque.
«N'essayez pas de me bloquer»
« Le moment où vous vous êtes senti le plus seul ? Après mon expulsion contre le Brésil en finale du Mondial (à la 68ème minute, après avoir reçu un deuxième jaune), un petit stress arrive : si mon équipe perd à dix contre onze, c'est pour ma pomme. On m'emmène directement au contrôle de doping. Je suis censé rester enfermé dans la salle sans télé, sans rien... Je leur dis : "Mais je ne vais pas disparaître ! Je ne peux pas rester là. On est en finale de Coupe du monde ! Moi je sors." Ils me disent : "Si vous brisez le protocole vous risquez une suspension." "Mais je m'en fiche ! Je vais être en dépression ! Je dois sortir pour les supporter !" Et donc je suis sorti. Ils ont bien essayé de tenir la porte : "N'essayez pas de me bloquer, je vais sortir de force !" », a raconté Marcel Desailly (57 ans) lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce samedi.