France-Brésil : «Je vais sortir de force», ce champion du monde 98 a craqué pendant la finale !

Amadou Diawara

Le 12 juillet 1998, l'équipe de France a étrillé le Brésil en finale de la Coupe du Monde (3-0 au Stade de France). Et pourtant, Marcel Desailly a écopé d'un carton rouge à la 68ème minute de jeu. Interrogé ce samedi, l'ancien international tricolore a avoué qu'il avait explosé après son expulsion.

La Coupe du Monde 1998 a eu lieu en France. Et les Bleus d'Aimé Jacquet n'ont pas laissé passer cette occasion en or de décrocher une première étoile à domicile. Au terme d'une très belle épopée, les Tricolores ont écrasé le Brésil au Stade de France (3-0), et ce, le 12 juillet. Pourtant, la bande à Didier Deschamps a été réduite à 10 pendant plus de 20 minutes.

«Je vais être en dépression» Alors que l'équipe de France menait 2-0 - et ce, grâce à un doublé de Zinedine Zidane - Marcel Desailly a écopé d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Alors que l'arbitre de la rencontre a dégainé un carton rouge, le défenseur central des Bleus a dû quitter la pelouse du Stade de France, et rester dans une salle sans télévision, et surtout loin de ses coéquipiers. Ce qui l'avait fait craquer à l'époque.