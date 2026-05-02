Equipe de France : Jamais convoqué par Didier Deschamps, il finit par accepter de jouer pour l'Algérie !

Amadou Diawara

Ayant fait toutes ses classes en équipe de France, Yacine Adli avait l'objectif de défendre les couleurs tricolores en A. Pour cette raison, le milieu de terrain de 25 ans avait toujours fermé la porte à l'idée de jouer pour l'Algérie. Mais alors que Didier Deschamps n'a jamais fait appel à lui, Yacine Adli est finalement prêt à porter le maillot des Fennecs.

Formé au PSG, Yacine Adli évoluait en équipe de France dans les catégories de jeunes, à savoir de U16 à U20. Toutefois, le milieu de terrain de 25 ans n'a jamais tapé dans l'oeil de Didier Deschamps. Malgré tout, Yacine Adli ne se voyait pas défendre d'autres couleurs que celles des Bleus.

«Porter le maillot algérien est ce qu’il y a de plus beau pour moi» « L’Algérie ou la France ? En tant que joueur, je veux jouer au plus haut niveau, jouer avec la France est mon objectif. J’ai envie d’un challenge élevé. (...) J’avais annoncé mon objectif de jouer pour l’équipe de France. À partir du moment où j’ai pris cette décision, je ne reviens pas dessus, c’est clair. Peu importe que je joue en Arabie saoudite ou en Europe. Pour moi, il n’y a rien qui change et c’est par pur respect pour l’Algérie », avait affirmé Yacine Adli il y a quelques mois. Toutefois, l'actuel pensionnaire d'Al-Shabab vient de changer d'avis, ayant ouvert la porte à l'Algérie ce vendredi.