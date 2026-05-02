Equipe de France : Jamais convoqué par Didier Deschamps, il finit par accepter de jouer pour l'Algérie !

Ayant fait toutes ses classes en équipe de France, Yacine Adli avait l'objectif de défendre les couleurs tricolores en A. Pour cette raison, le milieu de terrain de 25 ans avait toujours fermé la porte à l'idée de jouer pour l'Algérie. Mais alors que Didier Deschamps n'a jamais fait appel à lui, Yacine Adli est finalement prêt à porter le maillot des Fennecs.
Formé au PSG, Yacine Adli évoluait en équipe de France dans les catégories de jeunes, à savoir de U16 à U20. Toutefois, le milieu de terrain de 25 ans n'a jamais tapé dans l'oeil de Didier Deschamps. Malgré tout, Yacine Adli ne se voyait pas défendre d'autres couleurs que celles des Bleus.
«Porter le maillot algérien est ce qu’il y a de plus beau pour moi»
« L’Algérie ou la France ? En tant que joueur, je veux jouer au plus haut niveau, jouer avec la France est mon objectif. J’ai envie d’un challenge élevé. (...) J’avais annoncé mon objectif de jouer pour l’équipe de France. À partir du moment où j’ai pris cette décision, je ne reviens pas dessus, c’est clair. Peu importe que je joue en Arabie saoudite ou en Europe. Pour moi, il n’y a rien qui change et c’est par pur respect pour l’Algérie », avait affirmé Yacine Adli il y a quelques mois. Toutefois, l'actuel pensionnaire d'Al-Shabab vient de changer d'avis, ayant ouvert la porte à l'Algérie ce vendredi.
«Je suis prêt»
« J’ai eu une discussion récemment avec Petkovic, qui était d’ailleurs mon entraîneur à Bordeaux, et j’étais sincère avec lui, j’admets avoir fait des erreurs par le passé. J’admets avoir mal choisi mes mots, mais je ne suis pas arrogant. Lorsque j’ai parlé de haut niveau, c’était du point de vue d’un joueur formé dans les catégories de jeunes de l’équipe de France (moins de 17 et moins de 19 ans) et qui aspire à évoluer au plus haut niveau européen. Il n’a jamais été question de dénigrer mon pays. À cause de ces propos, j’ai été la cible d’attaques et d’insultes virulentes, et certains m’ont même dissuadé de retourner en Algérie, alors que mes plus beaux souvenirs d’enfance sont liés aux triomphes de l’équipe nationale. Belmadi m’a contacté en 2022, alors que j’étais à l’AC Milan, et m’a présenté un projet complet. J’ai été honnête avec lui et avec moi-même ; je lui ai dit que je voulais d’abord faire mes preuves au sein du club italien avant de tenter l’expérience internationale, et il n’y a eu aucune communication officielle avec la fédération à ce moment-là. Petkovic était mon entraîneur à Bordeaux. Je le connais bien et nous avons récemment échangé quelques mots au téléphone. Il reconnaît ma valeur et je connais son style de jeu. Porter le maillot algérien est ce qu’il y a de plus beau pour moi. J’ai tout donné et la décision finale revient désormais à la fédération et au sélectionneur. Je suis prêt dès que le staff technique jugera que je peux apporter la contribution attendue », a déclaré Yacine Adli lors d'un entretien accordé à SportTeam.