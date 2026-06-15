Cyclisme : Pogacar-Seixas, l'inquiétude de Marc Madiot

Alexandre Higounet

Si Paul Seixas n'a pas pu défendre concrètement ses chances sur les routes du Tour Auvergne-Rhône Alpes du fait de sa chute lors de l'étape de samedi, il n'en reste pas moins que l'impression donnée par Isaac Del Toro, futur lieutenant de Pogacar sur le Tour de France, a marqué les esprits, à commencer par celui de Marc Madiot, le manager historique de la formation Groupama-FDJ.

Quand bien même il apparaît évident que Paul Seixas n'a pas été en mesure de défendre ses chances sur le Tour Auvergne-Rhône Alpes du fait de sa chute intervenue samedi, et qu'en conséquence, il est impossible de tirer des conclusions du résultat de la course, remportée haut la main par Isaac Del Toro, le fait est que l'impression d'ensemble laissée par le leader mexicain de l'équipe UAE Team Emirates, qui sera le lieutenant de Pogacar au Tour de France, a marqué les esprits.

« Seixas est en train d'apprendre, mais le problème, c'est qu'il a été jeté dans le grand bain avant même d'avoir fini de barboter » Et elle n'est pas sans laisser quelques inquiétudes quant à la capacité qu'aura Paul Seixas de réellement rivaliser avec Pogacar en juillet, au moins d'approcher le niveau du Slovène en haute montagne et sur trois semaines. A l'occasion de sa participation aux Grandes Gueules du Sport sur RMC, Marc Madiot, le manager historique de l'équipe Groupama-FDJ, n'a pas manqué d'exprimer ce léger doute.