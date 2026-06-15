Cyclisme : Pogacar-Seixas, l'inquiétude de Marc Madiot

Si Paul Seixas n'a pas pu défendre concrètement ses chances sur les routes du Tour Auvergne-Rhône Alpes du fait de sa chute lors de l'étape de samedi, il n'en reste pas moins que l'impression donnée par Isaac Del Toro, futur lieutenant de Pogacar sur le Tour de France, a marqué les esprits, à commencer par celui de Marc Madiot, le manager historique de la formation Groupama-FDJ.
Quand bien même il apparaît évident que Paul Seixas n'a pas été en mesure de défendre ses chances sur le Tour Auvergne-Rhône Alpes du fait de sa chute intervenue samedi, et qu'en conséquence, il est impossible de tirer des conclusions du résultat de la course, remportée haut la main par Isaac Del Toro, le fait est que l'impression d'ensemble laissée par le leader mexicain de l'équipe UAE Team Emirates, qui sera le lieutenant de Pogacar au Tour de France, a marqué les esprits.
« Seixas est en train d'apprendre, mais le problème, c'est qu'il a été jeté dans le grand bain avant même d'avoir fini de barboter »
Et elle n'est pas sans laisser quelques inquiétudes quant à la capacité qu'aura Paul Seixas de réellement rivaliser avec Pogacar en juillet, au moins d'approcher le niveau du Slovène en haute montagne et sur trois semaines. A l'occasion de sa participation aux Grandes Gueules du Sport sur RMC, Marc Madiot, le manager historique de l'équipe Groupama-FDJ, n'a pas manqué d'exprimer ce léger doute.
« Il est impressionnant, mais je constate une dépense énergétique considérable »
Madiot a ainsi expliqué, dans des propos rapportés par cyclingutodate.com : « Seixas est en train d'apprendre, mais le problème avec l'apprentissage, c'est qu'il a été jeté dans le grand bain avant même d'avoir fini de barboter. Je trouve sa communication exemplaire en matière de gestion des médias. Mais je perçois une petite inquiétude après cette semaine de course. Paul Seixas et Isaac del Toro représentent deux mondes qui s'entrechoquent. Del Toro est axé sur la gestion, le développement et la mise en place d'une stratégie en vue du prochain Tour. Seixas, lui, est tout en fougue et en énergie. Il est impressionnant, mais je constate une dépense énergétique considérable. Il devra être plus précis sur le Tour. Je pense qu'il est encore en phase d'apprentissage. J'espère que cela ne lui portera pas préjudice, mais j'ai quelques petites inquiétudes ».