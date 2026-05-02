L'équipe de France sans Kylian Mbappé à la Coupe du monde ? «S'il n'est pas là, ce n'est pas grave»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Plusieurs fois blessé cette saison, Kylian Mbappé devrait toutefois tenir sa place à la Coupe du monde, mais des doutes existent sur son niveau physique. Par conséquent, il n'est pas totalement utopique d'imaginer les Bleus sans leur capitaine lors du Mondial. Une perspective qui n'inquiète pas du tout Benoit Trémoulinas.

Cette saison, plus que lors des précédentes, Kylian Mbappé a connu plusieurs pépins physiques importants. L'attaquant du Real Madrid est d'ailleurs actuellement blessé, ce qui peut laisser planer le doute sur son état pour la Coupe du monde. Cependant, compte tenu du vivier offensif de l'équipe de France, Benoit Trémoulinas estime qu'une éventuelle absence de Kylian Mbappé au Mondial n'aurait aucune incidence. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux estime qu'entre Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki ou encore Bradley Barcola, les Bleus ont de quoi faire sur le plan offensif.

Une éventuelle absence de Mbappé n'inquiète pas Trémoulinas « Ce que je ne comprends pas c’est que, oui effectivement Mbappé est le capitaine de l’Equipe de France mais on a peur qu’il ne soit pas là ou qu’il soit blessé, qu’il arrive quelque chose à Kylian Mbappé. Donc ça veut dire qu’on méprise Dembélé qui est Ballon d’Or, Michael Olise qui est en ce moment le meilleur joueur du monde, Doué qui est en train de revenir, Barcola aussi… », lâche-t-il au micro de L'EQUIPE de Greg, avant d'en rajouter une couche.