Cyclisme : Pogacar-Del Toro, pourquoi il ne faut pas s'inquiéter pour Seixas

Alexandre Higounet

A l'occasion du Tour Auvergne-Rhône Alpes, indépendamment de la chute du Français lui interdisant de vraiment défendre ses chances samedi, Isaac Del Toro, leader d'UAE Team Emirates sur la course, est apparu au moins aussi fort que Paul Seixas. Quand on sait qu'il sera seulement le lieutenant de Pogacar sur le Tour, faut-il s'inquiéter pour le prodige français ? Pas vraiment, et voici pourquoi.

Au sortir du Tour Auvergne Rhône Alpes, remporté haut la main par Isaac Del Toro sans que Paul Seixas puisse réellement lutter du fait de sa chute lors de l'étape de samedi ayant provoqué son abandon dimanche, un sujet d'inquiétude pourrait poindre au sujet du prodige français avant le Tour de France. Non pas du fait de sa chute, ou de son résultat brut, mais plutôt en raison de l'impression de force laissée par Del Toro, leader de l'équipe UAE Team Emirates sur la course.

UAE a probablement cherché à atteindre mentalement le jeune Français Lors de la seule véritable confrontation qu'il a eue avec Seixas, lors de l'arrivée au sommet de vendredi, Isaac Del Toro a donné en effet l'impression d'être au moins aussi fort que le Français, peut-être même un petit cran au-dessus. Quand on sait que Del Toro ne sera que le lieutenant de Pogacar sur le Tour, faut-il dès lors s'inquiéter pour le jeune leader de Décathlon CMA CGM pour juillet ? Risque-t-il de prendre la foudre avec le slovène ? A l'analyse, pas vraiment.