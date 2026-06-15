Son départ du RC Lens est officiel : Pierre Sage s'enflamme déjà pour son nouveau défi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la saison historique réalisée par le RC Lens, vainqueur de la Coupe de France et deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, Pierre Sage a décidé de quitter le nord de la France pour prendre la direction de Crystal Palace. Les deux clubs ont officialisé la nouvelle ce lundi soir.

C’est déjà la fin de l’histoire entre Pierre Sage et le RC Lens. « Désireux de rejoindre le Crystal Palace FC à l’issue de l’exercice 2025/26, Pierre Sage a été entendu par la direction du club et un accord a été conclu avec le récent vainqueur de la Ligue Conférence pour le transfert du technicien et de son adjoint, Jamal Alioui », a fait savoir le dernier dauphin du PSG dans un communiqué.

« C’est incroyable d’être à Crystal Palace » Pierre Sage va donc découvrir la Premier League à la rentrée, s’engageant pour trois années avec Crystal Palace. « C’est incroyable d’être ici, s’est enflammé le technicien français, sur le site du club anglais. Je suis enthousiasmé par l’histoire du club et par ses dernières saisons. Oliver Glasner a accompli des choses extraordinaires, et je dois maintenant faire de même. C’est pourquoi nous arrivons ici avec beaucoup d’ambition. La dynamique ici est vraiment positive, et nous partageons cet état d’esprit. Nous avons gagné l’année dernière – et nous voulons continuer sur cette lancée, dans un nouveau club, un nouveau projet, mais avec de solides habitudes de gagnants. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour pour l’équipe, pour le club, pour les gens, et surtout pour les supporters, car quand on aime un club en Angleterre, c’est pour toute la vie. Nous voulons donner aux supporters ce qu’ils attendent. Nous voulons les faire sourire, les rendre fiers de l’équipe et fiers du club – alors nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour vous, et nous sommes tous ensemble. »