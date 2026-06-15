Pierre Sage quitte le RC Lens et va toucher le jackpot : Son nouveau salaire dévoilé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant réalisé une superbe saison à la tête du RC Lens, Pierre Sage ne sera plus l’entraîneur des « Sang et Or » la saison prochaine. L’entraîneur français vient de tomber d’accord avec Crystal Palace et va rejoindre le pensionnaire de Premier League d’ici quelques jours, avec à la clé, un nouveau salaire impressionnant.

Une saison extraordinaire. Il y a quelques semaines, Pierre Sage a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1. Si son RC Lens n’aura pas réussi à battre le PSG dans la course au titre, les Lensois ont proposé une très belle performance sur tout cet exercice 2025-2026. Forcément, le jeune entraîneur français a rapidement été l’objet de convoitises, en Premier League notamment.

Pierre Sage va toucher le jackpot à Crystal Palace Et à en croire les dernières révélations de L’Equipe, Pierre Sage va bel et bien quitter le RC Lens. Comme pressenti depuis plusieurs jours, le coach lensois va s’engager pour les trois prochaines années (avec une année en option) du côté de Crystal Palace. Comme l’indique le quotidien sportif, Pierre Sage va quadrupler son salaire en rejoignant les « Eagles », qui viennent tout juste de remporter la Ligue Europa Conférence. Ce départ interroge tout de même, alors que le coach français annonçait il y a quelques semaines qu’il était probable qu’il soit de nouveau sur le banc de Lens la saison prochaine.