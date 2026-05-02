Equipe de France - Algérie : «Qu’il regarde la Coupe du monde à la télé», il change d'avis au dernier moment et se fait détruire par la presse !

Amadou Diawara

Jamais convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, Yacine Adli avait toujours affirmé qu'il ne défendrait aucune autres couleurs que celles des Bleus. Mais ce vendredi, le milieu de terrain de 25 ans a changé d'avis, ouvrant la porte aux Fennecs. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir la presse algérienne.

Ayant fait toutes ses classes en équipes de France, Yacine Adli avait toujours fermé la porte à l'idée de changer de sélection. Mais ce vendredi, le milieu de terrain de 25 ans a affirmé qu'il était prêt à défendre les couleurs de l'Algérie.

«C’est la seule odeur du pays qu’il peut avoir» « J’ai eu une discussion récemment avec Petkovic, qui était d’ailleurs mon entraîneur à Bordeaux, et j’étais sincère avec lui, j’admets avoir fait des erreurs par le passé. J’admets avoir mal choisi mes mots, mais je ne suis pas arrogant. Lorsque j’ai parlé de haut niveau, c’était du point de vue d’un joueur formé dans les catégories de jeunes de l’équipe de France (moins de 17 et moins de 19 ans) et qui aspire à évoluer au plus haut niveau européen. Il n’a jamais été question de dénigrer mon pays. À cause de ces propos, j’ai été la cible d’attaques et d’insultes virulentes, et certains m’ont même dissuadé de retourner en Algérie, alors que mes plus beaux souvenirs d’enfance sont liés aux triomphes de l’équipe nationale. Belmadi m’a contacté en 2022, alors que j’étais à l’AC Milan, et m’a présenté un projet complet. J’ai été honnête avec lui et avec moi-même ; je lui ai dit que je voulais d’abord faire mes preuves au sein du club italien avant de tenter l’expérience internationale, et il n’y a eu aucune communication officielle avec la fédération à ce moment-là. Petkovic était mon entraîneur à Bordeaux. Je le connais bien et nous avons récemment échangé quelques mots au téléphone. Il reconnaît ma valeur et je connais son style de jeu. Porter le maillot algérien est ce qu’il y a de plus beau pour moi. J’ai tout donné et la décision finale revient désormais à la fédération et au sélectionneur. Je suis prêt dès que le staff technique jugera que je peux apporter la contribution attendue », a déclaré Yacine Adli lors d'un entretien accordé à SportTeam.

«La fameuse disquette d’attachement depuis l’enfance» Dans la foulée, la presse algérienne a dénoncé l'opportunisme de Yacine Adli, qui se manifeste à un mois de la Coupe du Monde. « Lorsqu’il jouait à l’AC Milan, Yacine Adli voyait les choses en grand. Pour lui, il était question de jouer au “plus haut niveau”. Et le haut niveau c’était de rejoindre l’équipe de France. Mais voilà que sa carrière prend une autre tournure. Actuellement, il évolue à Al Shabab (Arabie saoudite) et ses performances n’ont pas de quoi le laisser d’espérer être appelé en équipe de France. Automatiquement, il se remet à parler de l’Algérie… en rétropédalant et en sortant la fameuse disquette d’attachement depuis l’enfance. On l’a un peu trop entendue celle-là. Il joue même sur le sentimental en laissant croire que "les plus grandes joies sportives que j’ai eues dans mon enfance, c’était grâce à l’équipe nationale algérienne." Un peu difficile à croire car El-Khadra n’a pas connu plus d’exploits que les Bleus par le passé (…) Il pouvait bien répondre favorablement à la sollicitation de Belmadi. Chose qu’il n’a pas faite. On s’en tiendra à cela et lui se contentera d’être entraîné par un Algérien, Noureddine Zekri en l’occurrence. C’est la seule odeur du pays qu’il peut avoir », a pesté La Gazette du Fennec.

«Tu peux encore attendre jusqu’en 2030, tu ne seras pas sélectionné» « Yacine Adli revient sur sa déclaration polémique. À l’époque, il assumait pleinement son choix de privilégier les Bleus, écartant de fait la sélection algérienne. Un positionnement clair, qu’il avait même réaffirmé il y a encore quelques mois. Mais le temps et surtout l’évolution de sa carrière semblent avoir rebattu les cartes. Désormais joueur d’Al Shabab FC en Arabie saoudite, Adli a vu ses perspectives internationales se réduire considérablement. Ses performances, jugées insuffisantes pour prétendre à une convocation avec l’équipe de France, l’ont poussé à une remise en question (…) Adli évoque aussi un attachement ancien à l’Algérie. Un argument qui peine toutefois à convaincre une partie du public, encore marqué par son refus passé », a ajouté DZ Foot.