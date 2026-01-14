Coup de tonnerre au PSG, il n’en croit pas ses yeux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 31 mai dernier, le PSG entrait définitivement dans l’histoire en remportant la Ligue des Champions, le tout en humiliant l’Inter (5-0). Un match dont on reparlera des années plus tard, dont le scénario a fait rêver les Parisiens. Vitinha lui, n’en croit toujours pas ses yeux, évoquant un scénario digne d’un film.

Le PSG dans l’histoire. Après tant d’années et de combats comme le veut la chanson, le club de la capitale a finalement réussi à atteindre son but ultime : remporter la Ligue des Champions. Après un parcours endiablé, la formation de Luis Enrique a fait face le 31 mai 2025, à une équipe de l’Inter plutôt en confiance, après avoir éliminé successivement le Bayern Munich et le FC Barcelone.

Une finale de Ligue des Champions déroutante Pourtant, la finale aura été à sens unique. Jamais les Italiens n’auront réussi à faire douter cette équipe du PSG, qui a rapidement mené au score dans cette finale. Auteur d’un excellent match ce soir-là, le chef d’orchestre parisien Vitinha est revenu sur ce scénario digne d’un film au cours d’un entretien accordé à CNN.