PSG - Luis Enrique : Négociations secrètes avec un autre club, c’est confirmé !

Si en juillet 2023, la signature de Luis Enrique allait permettre au PSG de changer de dimension, le coach espagnol aurait pu ne jamais s’engager à Paris. En effet, Graham Hunter, journaliste proche de l’entraîneur parisien, a récemment révélé que dans un premier temps, ce dernier avait eu de longues négociations avec Chelsea.
Avec Luis Enrique sur son banc, le PSG a atteint les sommets. L’Espagnol a totalement transformé la manière de jouer et de fonctionner du club parisien, qui a vu juste en décidant de miser sur lui en juillet 2023. D’autant que de son côté, Luis Enrique avait beaucoup discuté avec Chelsea avant d’accepter la proposition du PSG.
« Il a passé un entretien très concluant avec Clearlake à Cobham pour le poste à Chelsea »
Journaliste ayant réalisé le fameux documentaire « Vous ne pouvez pas comprendre » autour de Luis Enrique, le journaliste Graham Hunter a fait de grandes révélations à ce sujet. « Je suis un ami proche de Luis Enrique. Avant de prendre la direction du PSG, il a passé un entretien très concluant avec Clearlake à Cobham pour le poste à Chelsea. Et il a dit : « Je ne prends pas ce poste », a confié le journaliste à TalkSport.
« Il sentait que des problèmes se profilaient »
« Il a vu exactement ce que Maresca a enduré. Je le sais, car il nous l'a dit lors du tournage du documentaire que nous avons réalisé avec lui. Il a vu des propriétaires s'immiscer dans le jeu, 62 directeurs sportifs, et il sentait que des problèmes se profilaient », conclut Graham Hunter.