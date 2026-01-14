PSG - Luis Enrique : Négociations secrètes avec un autre club, c’est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si en juillet 2023, la signature de Luis Enrique allait permettre au PSG de changer de dimension, le coach espagnol aurait pu ne jamais s’engager à Paris. En effet, Graham Hunter, journaliste proche de l’entraîneur parisien, a récemment révélé que dans un premier temps, ce dernier avait eu de longues négociations avec Chelsea.

Avec Luis Enrique sur son banc, le PSG a atteint les sommets. L’Espagnol a totalement transformé la manière de jouer et de fonctionner du club parisien, qui a vu juste en décidant de miser sur lui en juillet 2023. D’autant que de son côté, Luis Enrique avait beaucoup discuté avec Chelsea avant d’accepter la proposition du PSG.

« Il a passé un entretien très concluant avec Clearlake à Cobham pour le poste à Chelsea » Journaliste ayant réalisé le fameux documentaire « Vous ne pouvez pas comprendre » autour de Luis Enrique, le journaliste Graham Hunter a fait de grandes révélations à ce sujet. « Je suis un ami proche de Luis Enrique. Avant de prendre la direction du PSG, il a passé un entretien très concluant avec Clearlake à Cobham pour le poste à Chelsea. Et il a dit : « Je ne prends pas ce poste », a confié le journaliste à TalkSport.