PSG : Luis Enrique dit stop, l’annonce surprise à la télévision !

22 buts marqués en un peu plus de deux saisons passées à Chelsea. Voici les statistiques offensives du milieu de terrain Enzo Fernandez. Le champion du monde argentin figurerait à l’instant T sur les tablettes du comité de direction du PSG en ce mercato hivernal. Un profil surprise à l’encontre du prototype de joueurs évoluant dans l’entrejeu de Luis Enrique qui pourrait bien être le chaînon manquant selon Dave Appadoo.

Enzo Fernandez sera-t-il le nouveau Khvicha Kvaratskhelia ? A l’hiver 2025, l’international géorgien avait atterri à Paris en provenance de Naples contre un chèque de 70M€. Depuis le début de la fenêtre hivernale des transferts, il n’y a rien à signaler dans le sens des arrivées du côté du PSG. L’Équipe évoque dans ses colonnes du jour ce jeudi la piste Enzo Fernandez, nom coché par la section sportive du Paris Saint-Germain.

«Est-il Luis Enrique compatible ? Oui, il est polyvalent parce qu’il a l’intelligence, il bouge hyper bien» Sur le plateau de L’Équipe du soir, Dave Appadoo s’est attardé sur le dossier du moment donc au PSG, expliquant que c’est un contre-pied comparé au style de joueur habituellement privilégié par Luis Enrique dans le recrutement dans ce secteur de jeu. « Tu peux le faire jouer en double pivot, mais aussi plus haut. C’est un type qui peut jouer 8-10 comme il peut jouer 6-8. Est-il Luis Enrique compatible ? Oui, il est polyvalent parce qu’il a l’intelligence, il bouge hyper bien, c’est un type qui marque. C’est une nouveauté chez le niveau parisien par rapport à ce qu’on a connu il y a 10 ans où (Marco) Verratti n’en mettait pas un ».