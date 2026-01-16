OM : Il part au PSG, le transfert sauvé... en hélicoptère !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En partance pour le PSG à l'été de ses 25 ans où il célébrait la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde, Robert Pirès signait finalement chez l'ennemi à l'OM. Et ce, grâce à l'investissement sans faille du regretté Rolland Courbis. Par le biais de l'émission After Mercato de RMC, Pirès est revenu sur les grands moyens employés par le coach de l'Olympique de Marseille à l'époque afin de l'inciter à tourner le dos au PSG pour le club phocéen.

Rolland Courbis s'est éteint cette semaine, le lundi 12 janvier 2026 à l'âge de 72 ans. Le « Coach Courbis » comme il était notamment surnommé sur RMC pour ses analyses à la radio en parallèle de sa carrière d'entraîneur qu'il a notamment effectué à l'OM, avait un rapport humain sans pareil comme les joueurs l'ayant côtoyé s'accordent à dire dans leurs hommages depuis sa disparition. Courbis était entier et ne faisait pas dans le détail.

«J'ai bien aimé ce qu'il avait en tête et comme vision» Quitte à s'immiscer dans les recrutements tel que celui de Robert Pirès à l'OM à l'été 1998 où le joueur évoluant alors au FC Metz remportait la Coupe du monde. « Comment Rolland Courbis parvient à me convaincre de signer à l'OM ? Alors financièrement, tout le monde sait que j'ai gagné beaucoup plus à l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas ça qui m'a plus. Ce que j'ai aimé dans son discours, c'est sur le plan tactique. J'ai bien aimé ce qu'il avait en tête et comme vision. Pendant 6 ans j'ai joué milieu offensif côté gauche. Et là il vient me chercher et me dit : « je vais te changer de poste, tu vas jouer juste derrière Flo Maurice en numéro 10. Je vais te mettre sur ta gauche Christophe Dugarry, sur ta droite, Fabrizio Ravanelli et derrière toi deux chiens : Eric Roy et Daniel Bravo ». a confié Robert Pirès à l'After Mercato.