OM : Il part au PSG, le transfert sauvé... en hélicoptère !

En partance pour le PSG à l'été de ses 25 ans où il célébrait la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde, Robert Pirès signait finalement chez l'ennemi à l'OM. Et ce, grâce à l'investissement sans faille du regretté Rolland Courbis. Par le biais de l'émission After Mercato de RMC, Pirès est revenu sur les grands moyens employés par le coach de l'Olympique de Marseille à l'époque afin de l'inciter à tourner le dos au PSG pour le club phocéen.
Rolland Courbis s'est éteint cette semaine, le lundi 12 janvier 2026 à l'âge de 72 ans. Le « Coach Courbis » comme il était notamment surnommé sur RMC pour ses analyses à la radio en parallèle de sa carrière d'entraîneur qu'il a notamment effectué à l'OM, avait un rapport humain sans pareil comme les joueurs l'ayant côtoyé s'accordent à dire dans leurs hommages depuis sa disparition. Courbis était entier et ne faisait pas dans le détail.
«J'ai bien aimé ce qu'il avait en tête et comme vision»
Quitte à s'immiscer dans les recrutements tel que celui de Robert Pirès à l'OM à l'été 1998 où le joueur évoluant alors au FC Metz remportait la Coupe du monde. « Comment Rolland Courbis parvient à me convaincre de signer à l'OM ? Alors financièrement, tout le monde sait que j'ai gagné beaucoup plus à l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas ça qui m'a plus. Ce que j'ai aimé dans son discours, c'est sur le plan tactique. J'ai bien aimé ce qu'il avait en tête et comme vision. Pendant 6 ans j'ai joué milieu offensif côté gauche. Et là il vient me chercher et me dit : « je vais te changer de poste, tu vas jouer juste derrière Flo Maurice en numéro 10. Je vais te mettre sur ta gauche Christophe Dugarry, sur ta droite, Fabrizio Ravanelli et derrière toi deux chiens : Eric Roy et Daniel Bravo ». a confié Robert Pirès à l'After Mercato.
«Il voulait absolument que je signe le plus rapidement possible donc il est venu en hélico avec le président Robert Louis-Dreyfus»
Rolland Courbis était prêt à tout pour arriver à ses fins dans le dossier Robert Pirès. Quitte à se déplacer en hélicoptère afin de l'empêcher de donner son aval à l'ennemi historique qu'est le PSG comme le raconte Robert Pirès. « Je lui ai dit pourquoi pas. Il m'a convaincu parce que le plan de jeu qui me proposait me plaisait beaucoup. Il voulait absolument que je signe le plus rapidement possible donc il est venu en hélico avec le président Robert Louis-Dreyfus. Ils ont fait Zurich - Metz. On est allés en Suisse signer le contrat. Il m'a expliqué plus tard qu'il ne voulait pas que je change d'avis parce que j'avais le PSG, j'avais Monaco qui était sur moi ».