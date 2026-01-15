Fiasco à l'OM : La faute grave de De Zerbi !

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2024, Roberto De Zerbi avait suscité un énorme engouement autour de l’Olympique de Marseille. Mais un an et demi après, les critiques se font de plus en plus nombreuses au sujet du technicien italien, qui peine toujours à convaincre.

Que se passe-t-il à Marseille ? A chaque fois qu’une occasion se présente pour prendre la main en Ligue 1 ou encore remporter un titre, l’OM se loupe. Et ça commence à faire beaucoup, avec Roberto De Zerbi qui est désormais en première ligne face aux critiques.

« De Zerbi a forcément une responsabilité dans l'irrégularité de son équipe » C’est notamment le cas sur RMC, avec Jérôme Rothen qui n’est pas tendre envers le coach de l’OM. « De Zerbi a forcément une responsabilité dans l'irrégularité de son équipe. Marseille perd trop souvent à mon gout, les statistiques ne sont pas exceptionnelles pour se mêler à la lutte pour le titre face au PSG et à Lens » a-t-il déclaré, dans son émission Rothen s’enflamme.