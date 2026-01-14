Transferts : Mbappé, Haaland… L’OM a trouvé sa grande star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à son triplé en Coupe de France face aux amateurs de Bayeux (R1), Mason Greenwood a atteint la barre des 19 buts cette saison, s’imposant comme l’un des meilleurs buteurs d’Europe, derrière de sacrés noms : Harry Kane (31), Kylian Mbappé (29) et Erling Haaland.

L’Olympique de Marseille n’a fait qu’une bouché des amateurs de Bayeux (R1) ce mardi soir, sur la pelouse du Stade Michel-d'Ornano, en 16es de finale de la Coupe de France. Angel Gomes, Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri, CJ Egan-Riley et Neal Maupay ont trouvé le chemin des filets, tout comme Mason Greenwood, auteur d’un triplé.

L’un des meilleurs buteurs d’Europe derrière Mbappé ou Haaland La star anglaise a profité de la rencontre, disputée dans son intégralité, pour soigner ses statistiques et atteindre la barre des 19 buts, devenant ainsi le quatrième meilleur buteur d’un club du top 5 européen en compétition officielle comme le souligne Stats du Foot sur X. Seuls Harry Kane (31), Kylian Mbappé (29) et Erling Haaland (26) devance l’attaquant de l’OM.