Transferts : Mbappé, Haaland… L’OM a trouvé sa grande star !

Grâce à son triplé en Coupe de France face aux amateurs de Bayeux (R1), Mason Greenwood a atteint la barre des 19 buts cette saison, s’imposant comme l’un des meilleurs buteurs d’Europe, derrière de sacrés noms : Harry Kane (31), Kylian Mbappé (29) et Erling Haaland.
L’Olympique de Marseille n’a fait qu’une bouché des amateurs de Bayeux (R1) ce mardi soir, sur la pelouse du Stade Michel-d'Ornano, en 16es de finale de la Coupe de France. Angel Gomes, Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri, CJ Egan-Riley et Neal Maupay ont trouvé le chemin des filets, tout comme Mason Greenwood, auteur d’un triplé.
L’un des meilleurs buteurs d’Europe derrière Mbappé ou Haaland
La star anglaise a profité de la rencontre, disputée dans son intégralité, pour soigner ses statistiques et atteindre la barre des 19 buts, devenant ainsi le quatrième meilleur buteur d’un club du top 5 européen en compétition officielle comme le souligne Stats du Foot sur X. Seuls Harry Kane (31), Kylian Mbappé (29) et Erling Haaland (26) devance l’attaquant de l’OM.
Quel avenir pour Greenwood ?
Recruté pour environ 30 millions d'euros à l’été 2024, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable à l’OM, voyant sa cote grimper en flèche après son affaire de violences conjugales. Manchester United reste attentif à sa situation, puisque le club formateur de Greenwood conserve 50 % à la revente.