De Zerbi trahi à l’OM : La sortie inimaginable !

Après la large victoire de l’OM contre Bayeux (9-0) en Coupe de France mardi soir, Roberto De Zerbi est revenu sur la blessure d’Angel Gomes, tout en évoquant la situation d’Arthur Vermeeren, suspendu lors des deux derniers matches. L’entraîneur italien a découvert en conférence de presse que le Belge était désormais disponible.

Il n’y a pas eu de surprise à Caen mardi soir. L’OM n’a laissé aucune chance à Bayeux, voyant son parcours en Coupe de France s’achever sur un score large (9-0). La soirée était presque parfaite pour le club phocéen, qui a toutefois perdu l’un des siens sur blessure en la personne d’Angel Gomes, touché à la cheville gauche peu après l’heure de jeu.

Quand De Zerbi se trompe sur Vermeeren... « Il a fait un bon match mais il peut faire mieux, il a raté trop de passes vu sa qualité. C’est un bon gars, toujours positif, et ça m’attriste toujours quand il ne joue pas. J’espère que sa blessure ne sera pas grave car Vermeeren sera encore suspendu », a réagi Roberto De Zerbi en conférence de presse au sujet du milieu anglais, avant d’être repris par un journaliste, lui indiquant qu’Arthur Vermeeren sera bien disponible pour le prochain match de Ligue 1 face à Angers samedi (21h05). De quoi donner lieu à une drôle de séquence.