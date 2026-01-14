Aubameyang remplacé à l’OM, c’est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à son triplé contre Bayeux en 16e de finale de la Coupe de France, Mason Greenwood intègre le podium des meilleurs buteurs de l’Olympique de Marseille sous l’ère McCourt, derrière Florian Thauvin et Dimitri Payet. La star anglaise devance Pierre-Emerick Aubameyang, désormais à la lutte avec son coéquipier.

L’Olympique de Marseille n’a pas tremblé face à Bayeux (R1), s’imposant très largement contre la formation de Régional 1 (9-0). Aligné d’entrée par Roberto De Zerbi, Mason Greenwood a profité de ce 16e de finale de la Coupe de France pour soigner ses statistiques et inscrire un triplé. De quoi lui permettre d’intégrer le top 3 des meilleurs buteurs de l’OM sous l’ère McCourt.

Greenwood troisième meilleur buteur de l’ère McCourt Avec 41 buts au compteur depuis son arrivée à Marseille, Mason Greenwood est désormais le troisième meilleur buteur de l’OM depuis 2016, et le rachat du club par Frank McCourt comme le souligne le compte Stats du Foot. L’Anglais est devancé par Florian Thauvin (64) et Dimitri Payet (63). Greenwood devance Pierre-Emerick Aubameyang, totalisant 38 réalisations jusqu’à présent.