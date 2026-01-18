Arrivée imminente à Marseille : Un buteur de l’équipe de France déclare sa flamme à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mercredi prochain, Liverpool se déplacera sur la pelouse de l’OM pour le compte de la septième journée de Ligue des champions et Hugo Ekitike a hâte d’y être. L’international français s’est dit « excité » à l’approche de cette rencontre et s’attend à être bien accueilli à Marseille malgré son passé de joueur du PSG.

Il n’y a pas qu’à Marseille que la réception de Liverpool est très attendue. Mercredi, les Reds et l'OM seront opposés au Vélodrome pour le compte de la septième journée de Ligue des champions, une rencontre qu’Hugo Ekitike est impatient de disputer.

« Je suis excité de jouer ce match » « Je suis excité de jouer ce match. Marseille, c’est un club que je regarde depuis petit avec Paris et j’adore le Vélodrome. C’est un magnifique stade avec des supporters de fou. Je suis juste excité de jouer ce match, ça va être intéressant », a confié l’attaquant de l’équipe de France (6 sélections), dans un entretien accordé à Canal+.