Dégoûté, il annonce son transfert à l’OM !

En marge de la lourde défaite contre l'OM (2-5), le coach d'Angers, Alexandre Dujeux a confirmé que son joueur Himad Abdelli était d'accord pour s'engager à Marseille. C'est la raison pour laquelle il n'a d'ailleurs pas participé à ce match.

Depuis quelques jours, le nom d'Himad Abdelli circule du côté de l'OM. D'ailleurs, les Marseillais étaient à Angers samedi soir où ils se sont largement imposés 5 buts à 2. Et l'entraîneur du SCO, Alexandre Dujeux a confirmé qu'Abdelli était d'accord avec l'OM.

Dujeux confirme le départ d'Abdelli « J'ai parlé avec Himad, j'ai senti chez lui une réticence à jouer. Et de mon côté, si je l'aligne et qu'il s'est déjà mis d'accord avec le club qu'on rencontre, c'est très difficile. Si on se met à sa place, ce n'est pas évident, si on se met à ma place, ce n'est pas évident », a-t-il confié au micro de Ligue1+.