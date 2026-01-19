Dégoûté, il annonce son transfert à l’OM !

En marge de la lourde défaite contre l'OM (2-5), le coach d'Angers, Alexandre Dujeux a confirmé que son joueur Himad Abdelli était d'accord pour s'engager à Marseille. C'est la raison pour laquelle il n'a d'ailleurs pas participé à ce match.
Depuis quelques jours, le nom d'Himad Abdelli circule du côté de l'OM. D'ailleurs, les Marseillais étaient à Angers samedi soir où ils se sont largement imposés 5 buts à 2. Et l'entraîneur du SCO, Alexandre Dujeux a confirmé qu'Abdelli était d'accord avec l'OM.
Dujeux confirme le départ d'Abdelli
« J'ai parlé avec Himad, j'ai senti chez lui une réticence à jouer. Et de mon côté, si je l'aligne et qu'il s'est déjà mis d'accord avec le club qu'on rencontre, c'est très difficile. Si on se met à sa place, ce n'est pas évident, si on se met à ma place, ce n'est pas évident », a-t-il confié au micro de Ligue1+.
«Il s'est déjà mis d'accord avec»
Il s’agissait toutefois d’un secret de Polichinelle puisque même Roberto De Zerbi avait évoqué la possibilité de recruter Himad Abdelli. « Abdelli est un joueur fort, comme d’autres joueurs d’Angers, reconnaît le technicien italien en conférence de presse de veille de match. Je ne sais pas s’il jouera ou pas, je n’aime pas parler des autres joueurs, par respect. Aujourd’hui, je dois être concentré sur notre équipe. C’est sûr que, quand les autres équipes ont des joueurs forts, s’ils ne jouent pas tant mieux pour nous », avait lâché de la coach de l’OM en conférence de presse.