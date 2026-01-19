OM - Mason Greenwood : Coup de foudre en Angleterre, l'annonce qui va faire parler...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les portes du royaume semblent être fermées à Mason Greenwood. L'ex-joueur de Manchester United, mis à la porte pour son agression sexuelle avec violences envers sa femme, n'a plus connu la sélection depuis plusieurs années. A l'approche de la visite de Liverpool à l'Orange Vélodrome en Ligue des champions, Hugo Ekitike a tenu des propos élogieux envers la star offensive de l'OM.

Depuis son agression sexuelle avec coups et blessures sur sa compagne Harriet Robson, Mason Greenwood était mis à pied du côté de Manchester United en 2023, son club de l'époque. Depuis, l'international anglais a connu l'exil avec un prêt à Getafe où Jude Bellingham l'avait traité de violeur notamment en plein match puis un transfert à l'OM à l'été 2024. Sur liste noire de l'autre côté de la Manche, Greenwood n'a jamais été rappelé en sélection que ce soit avec Gareth Southgate ou Thomas Tuchel.

«Ils ont des joueurs forts, comme Greenwood qui fait une excellente saison» Attaquant français recruté par Liverpool l'été dernier, Hugo Ekitike s'est rapidement intégré au club et à la culture anglaise du côté de la ville se situant sur la Mersey. Néanmoins, à l'approche du choc de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre l'OM et les Reds au Vélodrome mercredi soir, Ekitike a notamment fait l'éloge de Greenwood blacklisté en Angleterre. « J'aime les regarder jouer, je trouve que c'est une équipe intéressante. Ils ont des joueurs forts, comme Greenwood qui fait une excellente saison ».