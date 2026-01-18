OM : Greenwood blacklisté, la réponse fracassante ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Newcastle (2-1) le 25 novembre dernier, Mason Greenwood s’apprête à retrouver un autre club anglais, Liverpool, mercredi prochain en Ligue des champions. Pour Stephen Brun, l’attaquant de l’OM doit briller face aux Reds, lui qui reste un personnage controversé en Angleterre après les accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet.

Large vainqueur face à Angers (2-5) samedi soir, l’OM peut désormais préparer tranquillement la réception de Liverpool mercredi prochain au Vélodrome. Une rencontre très importante pour l’avenir de Marseille en Ligue des champions, mais également pour Mason Greenwood.

« Il a besoin de faire une très grande performance contre un grand club anglais » « C’est un match important pour Mason Greenwood. Il a joué Newcastle, là Liverpool, c’est un standing supérieur. Greenwood, on sait qu’il est un peu blacklisté en Angleterre. Il a besoin de faire une très grande performance contre un grand club anglais », estime Stephen Brun dans l’émission Stephen Brunch sur RMC.