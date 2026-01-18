OM : «J’ai toujours aimé Marseille», l’annonce qui va faire bondir au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit passé par le PSG entre 2022 et 2024, Hugo Ekitike s’attend à être assez bien accueilli mercredi à Marseille, où Liverpool sera opposé à l’OM en Ligue des champions. L’ancien attaquant du club de la capitale a même avoué avoir « toujours aimé » le club olympien, qu’il regarde depuis petit.

Après sa large victoire sur la pelouse d’Angers (2-5) samedi soir, l’OM se prépare désormais à recevoir Liverpool mercredi prochain, pour le compte de la septième journée de Ligue des champions. Arrivé l’été dernier chez les Reds, Hugo Ekitike a hâte de disputer cette rencontre.

«Marseille, c’est un club que je regarde depuis petit» « Je suis excité de jouer ce match. Marseille, c’est un club que je regarde depuis petit avec Paris et j’adore le Vélodrome. C’est un magnifique stade avec des supporters de fou. Je suis juste excité de jouer ce match, ça va être intéressant », a confié l’attaquant de Liverpool, dans un entretien accordé à Canal+.