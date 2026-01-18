OM - PSG : Clash en direct, De Zerbi impliqué ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que depuis quinze ans, le PSG a imposé son hégémonie sur le football français, certains observateurs affirment que le club parisien a permis à la Ligue 1 d’être mise sur le devant de la scène. C’est le cas d’Antonio Cassano, qui n’a pas manqué de tacler Jérôme Rothen et Christophe Dugarry à propos… de Roberto De Zerbi (OM).

Depuis plusieurs années, certains anciens joueurs de football se sont reconvertis dans le streaming (diffusion en direct). C’est notamment le cas d’Antonio Cassano. L’ancien prodige du football italien passé par le Real Madrid est connu pour ne pas garder sa langue dans sa poche. Récemment, ce dernier n’a pas mâché ses mots à l’égard du football français, en prenant notamment le PSG pour exemple.

Cassano tacle la Ligue 1 « Sans le PSG et Nasser Al-Khelaïfi, la Ligue 1 peut se comparer au championnat algérien, tunisien ou même suédois », a ainsi déclaré Cassano sur sa chaîne Twitch. L’Italien n’a pas manqué d’évoquer les analyses de Christophe Dugarry et Jérôme Rothen autour de l’OM et de Roberto De Zerbi, qualifiant ces derniers d’incompétents.